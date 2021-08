Europa vreest nu al Afghaanse migrantenstroom

“We moeten voor elkaar zien te krijgen dat de nieuwe politieke situatie in Afghanistan niet leidt tot een nieuwe, grootschalige migratiebeweging richting Europa”, zei EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell dinsdag in een virtuele persconferentie vanuit Madrid. Borrell had een ingelaste vergadering van ministers van buitenlandse zaken voorgezeten waarbij ook – via haar computer – de Nederlandse minister Sigrid Kaag aanwezig was. “We moeten in contact komen met de nieuwe machthebbers om een nieuwe migratieramp te voorkomen”, zei hij.

Tot nog toe heeft Europa nog geen enkel contact gehad met de Taliban. Alle gesprekken, die nu vooral gaan over toegang tot het vliegveld voor Europese onderdanen en de Afghanen die voor hen hebben gewerkt, loopt via de Verenigde Staten. Maar bij de humanitaire crisis die onherroepelijk volgt op de machtsovername, ziet Europa nog altijd een rol voor zichzelf. Het wil hulp blijven bieden aan Afghanen, die vanwege de klimaatcrisis ook met voedseltekorten kampen. Brussel hoopt nog concessies af te kunnen dwingen over de rechtsstaat, mensenrechten, de positie van vrouwen en minderheden.

Want wat de Taliban daarover ook mogen zeggen, de EU gelooft er niets van dat ze in de afgelopen twintig jaar zijn veranderd. Borrell: “Ze zijn precies hetzelfde als in 2001, ze spreken alleen beter Engels.”

Minister Kaag: Een politieke en coördinerende rol pakken

Minister Kaag riep op de virtuele vergadering de aanwezige EU-ministers op om ‘een grote politieke en coördinerende rol te pakken’ als het gaat over de opvang van vluchtelingen in de regio. Ook de Franse premier Macron had daartoe al opgeroepen. Die zei maandag dat de EU ‘vooruit moet kijken en zich alvast moet beschermen tegen grote migratiebewe-­gingen’.

Kaag voorziet ook dat veel Afghanen zullen proberen het land te verlaten uit vrees voor geweld en onderdrukking. Zij wil met buurlanden afspraken maken waarbij wij in ruil voor opvang en scholing, wederdiensten van de EU ontvangen. Vandaag wordt over dit thema in Brussel verder gesproken.

Intussen probeert Europa zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen het land uit te krijgen. Nadat het vliegveld in Kaboel de afgelopen dagen dicht was, ging het dinsdag even open en konden buitenlandse vliegtuigen landen en opstijgen. Omdat niet duidelijk is hoelang die mogelijkheid zal blijven bestaan, is afgesproken dat landen elkaars onderdanen meenemen.

Het lokale ambassadepersoneel, maar ook lokale mensenrechtenactivisten en anderen die mogelijk gevaar lopen na de machtsovername, mogen mee naar Europa. Zij worden, zo zei Borrell, voorlopig in Spanje opgevangen.

‘Het maximale uit deze beperkte tijdspanne halen’

Minister Kaag zei na afloop van de bijeenkomst dat ze vreest dat de periode waarin het mogelijk is om mensen uit het land te halen, beperkt zal zijn. “Gelet op de vaart waarmee de ontwikkelingen zo drastisch zijn verslechterd, moeten we alles op alles zetten en het maximale uit deze beperkte tijdspanne halen, is mijn inschatting.” Dat later dinsdagavond een Fins toestel vrijwel leeg uit Kaboel terugkeerde, lijkt haar gelijk te geven.

De EU heeft fouten gemaakt, gaf buitenlandchef Borrell toe. “We hebben de militaire capaciteit van het Afghaanse leger verkeerd ingeschat”, zei hij. Nu staat Europa voor wat hij noemt ‘geopolitiek de grootste gebeurtenis sinds de Russische inname van de Krim.”

Want de machtsovername in Afghanistan zal ook consequenties hebben voor de verhoudingen in de wereld: zowel Rusland als China heeft het nieuwe Talibanregime welwillend tegemoet getreden. “Het speelveld zal veranderen”, concludeert ook Sigrid Kaag.

