Europa of Rusland? Daar zijn de Wit-Russen niet zo mee bezig

Als je bij de demonstranten over eventueel ingrijpen van Rusland begint, kijken ze je glazig aan. “Wij hebben niks tegen Rusland”, zegt Alina Strelkovskaja, een dertiger die bij een Russisch IT-bedrijf werkt. “Het is onze natuurlijke buur.”

Ook Europa speelt niet door de hoofden van de Wit-Russen. Bij de demonstraties tref je nauwelijks EU-vlaggen aan. De kleuren van de protesten in Wit-Rusland zijn wit, rood, wit, naar de historische vlag van het land. Strelkovskaja loopt rond in witte blouse en rode rok, waarbij ze een witte roos in haar hand houdt.

Mensen met hersens willen een regering van professionals

“Wat er nu gebeurt is in de eerste plaats een Wit-Russisch proces”, verklaart econoom Leonid Zajko. Dat de 71-jarige professor gekleed gaat in een rood shirt en witte korte broek, is puur toeval, grijnst hij. “Ik draag dit al twintig jaar.” Zajko leidt een onafhankelijke denktank met de naam Strategia en is een graag geciteerde deskundige in Wit-Rusland en daarbuiten.

Leonid Zajko. Beeld Michiel Driebergen

Het karakter van de demonstraties is niet nationalistisch, legt hij uit. Die zijn dus ook niet tegen Rusland gericht, zoals de protesten tijdens de Majdanrevolutie 2014 in buurland Oekraïne dat wel waren. “In Wit-Rusland is van iets dergelijks geen sprake. De protesten hebben maar een drijfveer: stop Loekasjenko.”

Die wens heeft niet alleen te maken met de repressie, maar ook met de overgang naar een nieuwe economie, denkt de econoom. Hij wijst naar de gebouwen aan de overkant van de straat, waar het Instituut voor Hoger Onderwijs en de Academie voor Publieke Administratie zijn gevestigd. “Daar studeren mensen met hersenen. In plaats van de nomenklatoera, de bestuurlijke elite, van Loekasjenko willen zij een regering van professionals.”

Tot nu toe draaide de Wit-Russische economie om de raffinage van Russische ruwe olie die geëxporteerd wordt naar landen in de Europese Unie. “Dat was het kanaal van de Russische steun voor Loekasjenko”, aldus Zajko. De toekomst voor Wit-Rusland ligt veeleer in ‘intellectuele productie’, denkt Zajko, zoals het IT-bedrijf waar Alina Strelkovskaja werkt, maar ook in 3D-printen en robottechniek; de professor benadrukt dat Wit-Rusland al in de Sovjettijd sterk was in programmeren.

Of de markt dan Rusland of EU is? “Die markt is wereldwijd.” Het IT-bedrijf van Alina Strelkovskaja dient als voorbeeld. “Onze klanten zijn overal: in Rusland, Europa en Amerika”, beaamt zij.

Inmenging van Europa biedt geen perspectief

Leonid Zajko voorziet dat president Loekasjenko binnenkort naar Moskou vertrekt, onder het mom van de behandeling van gezondheidsproblemen in een kliniek. “Hij zoekt naar een manier om de macht over te dragen.”

Bij de transitie naar een nieuwe regering biedt “inmenging van de Europese Unie en het Kremlin geen perspectief”, denkt de professor. Van de EU verwacht Zajko weinig, behalve “psychologische steun aan het democratiseringsproces”.

Rusland heeft daarentegen wel opties. “De oppositie is onervaren en zwak”, vindt de professor. De enige die kan bogen op bestuurservaring is Viktar Babaryka, die twee maanden geleden werd gearresteerd toen hij zich aanmeldde als presidentskandidaat. Hij is miljonair en ex-directeur van een bank die nauw gelieerd is aan het Russische financiële systeem. “Hier zal Rusland een spel mee spelen”, denkt Zajko.

Angst voor een Russische militaire inval is bij demonstrant Alina Strelkovskaja ver te zoeken. “Dat zou een internationaal schandaal zijn. Rusland kan prima werken met een interim-regering.” Ze benadrukt dat Wit-Rusland neutraal moet blijven. “Op termijn zou ik het goed vinden als Wit-Rusland bij de Europese Unie gaat horen. Maar Rusland zal altijd bondgenoot blijven.”

