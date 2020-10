Europa legt Rusland sancties op voor vergiftiging Navalny

‘Zij die betrokken waren bij deze moordaanslag’ kunnen sancties verwachten, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. De EU heeft ook sancties opgelegd aan de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko.

De strafmaatregelen tegen Rusland waren bepleit door onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ze zien ‘geen andere verklaring’ voor de moordaanslag op Navalny ‘dan Russische betrokkenheid en verantwoordelijkheid’, zei minister Stef Blok van buitenlandse zaken eerder. De landen eisen dat Rusland de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) de ruimte geeft voor onderzoek.

Navalny werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht met een vliegtuig in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Daar stelden onder andere OPCW-experts vast dat de politicus is vergiftigd met het verboden novitsjok-zenuwgif.

Het staat met die analyse vast dat het verdrag tegen chemische wapens is geschonden en ‘dat kan niet zonder gevolgen blijven’, zei Bloks Duitse collega Heiko Maas gisteren.

De exacte inhoud van sancties, die de ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie gisteren overeenkwamen, moeten nog worden uitgewerkt.

Ingewijden spraken eerder de verwachting uit dat de maatregelen functionarissen van de Russische militaire inlichtingendienst GROe zullen treffen. Zij zullen naar verwachting niet meer naar de EU kunnen reizen en niet meer bij hun eventuele Europese tegoeden kunnen.

Lees ook:

Navalny: Ik ben vergiftigd vanwege de verkiezingen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft gezegd dat hij vergiftigd is omdat hij een bedreiging vormende in de aanloop van de verkiezingen.