Europa komt razendsnel los van Russisch gas, maar soms wel ten koste van het milieu

Europa is zich in razende vaart aan het losmaken van Russisch aardgas. Mocht De Russische president Vladimir Poetin in de nabije toekomst besluiten de gaskraan dicht te draaien, dan is het voorbereid.

Bij de zoektocht naar alternatieven wordt ook geschopt tegen heilige huisjes. Minister Rob Jetten van energie zei donderdag in het Algemeen Dagblad dat hij al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne verzoeken krijgt of Nederland meer gas kan leveren, onder meer uit Duitsland en de Verenigde Staten. Daarbij wordt vooral gekeken naar het gasveld in Groningen.

“Ik heb hun uitgelegd hoe het hier zit met aardbevingen’’, zei hij. Maar hij sluit het niet uit. Meer gas oppompen in Groningen is volgens Jetten echt het ‘allerlaatste redmiddel’.

Meer Gronings gas

Het kost Jetten moeite om zijn boodschap definitief voor het voetlicht te krijgen. Wolfgang Kubicki, vicevoorzitter van het Duitse parlement, zei onlangs nog in een interview dat er meer Gronings gas gebruikt zou kunnen worden. Gedupeerde Groningers zouden dan met Europees geld moeten worden gecompenseerd.

Europa wordt met de week serieuzer over de noodzaak om onafhankelijk te worden van Russisch gas. Minister Jetten presenteerde in april al een plan om de Nederlandse import ervan aan het eind van dit jaar te stoppen.

Andere landen maken dergelijke plannen ook, en de Europese Commissie maakte woensdag bekend hoe het met het hele continent snel drastisch minder afhankelijk wil zijn van gasimport uit Rusland. Het plan bevat tal van vergroeningsmaatregelen – de inzet van groene waterstof, biomethaan, zonnepanelen op alle nieuwbouw- maar tegelijk betekenen nieuwe Europese plannen soms ook dat eerdere milieu-voornemens nog worden uitgesteld.

Denemarken, dat er eigenlijk mee wilde stoppen, gaat bijvoorbeeld tijdelijk meer gas pompen uit de Noordzee om Poetin buitenspel te zetten. De energieleverancier van België sloot onlangs een contract voor het verkrijgen van Amerikaans schaliegas, waarvan de winning nogal wat milieuschade oplevert. Twee jaar geleden wees België het Amerikaanse gas daarom nog af.

Gas uit Qatar, Australië, Egypte, Israël, Azerbeidzjan en Egypte zal per schip naar Europa moeten worden vervoerd. Ook dat brengt de nodige uitstoot met zich mee.

Een zeer tijdelijke regeling

De plannen om Poetin-loos gas te verkrijgen beginnen wel al vorm te krijgen. Nederland zal nog dit jaar kunnen beschikken over twee drijvende terminals waarin het vloeibare gas kan worden opgeslagen, in Rotterdam en Eemshaven.

Nederland speelt verder een belangrijke rol bij het verdelen van gas over Europa, omdat het ook ondergrondse opslagcapaciteit heeft.

Donderdag werden de lidstaten en het Europees parlement het eens over hoe de Europese landen het gas uit die opslag de komende jaren gaan gebruiken.

Het is de bedoeling dat het een zeer tijdelijke regeling is, want Europa moet binnen afzienbare tijd helemaal van het gas af. Eurocommissaris Frans Timmermans lanceerde afgelopen woensdag nieuwe plannen om de vergroening van Europa in versneld tempo door te voeren.

Maar nu is het nog niet zo ver. Daarom is afgesproken dat de ondergrondse gasopslagen, zoals Nederland die heeft, voor de winter voor 80 procent zijn gevuld. Alle lidstaten kunnen daar dan ‘in de geest van solidariteit’ uit putten, want niet overal zijn dergelijke opslagmogelijkheden. Ze moeten daar onderling afspraken over maken.

Het betaalbaar houden voor de lidstaten

Om te voorkomen dat kleine landen met veel opslagcapaciteit, zoals Nederland, onevenredig zwaar belast worden, zijn een paar waarborgen ingebouwd. Zo hoeft een land een opslagtank niet meer te vullen dan tot 35 procent van de jaarlijkse gasconsumptie van de lidstaat, en kan een afnemend land in principe maar 15 procent van zijn jaarlijkse gasverbruik uit een opslag elders halen. Nederland had daar eerder al voor gepleit.

De opslagtanks moeten van Brussel ook een certificaat krijgen. Dat levert een probleem op met de opslag in Bergermeer, die deels in handen is van Gazprom. Mogelijk moet Nederland het bedrijf uitkopen.

Om het allemaal betaalbaar te houden voor de lidstaten, denkt de Commissie aan een prijsplafond in het geval dat Rusland de gaskraan helemaal zou dichtdraaien. Daarbij spreken de lidstaten samen een maximumprijs af die ze vervolgens voorstellen aan de gasleveranciers.

Lees ook:

Voor de winter moet Nederland een oplossing hebben voor het Gazprom-probleem

In de winter moet de Nederlandse gasopslag weer voor 80 procent gevuld zijn. Een contract met Gazprom zit de overheid in de weg.