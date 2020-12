EU ziet ‘pad naar brexit-akkoord’

Het mag dan millimeter voor millimeter gaan: er schijnt vooruitgang te zitten in de brexit-onderhandelingen. “Zoals de zaken er nu voorstaan”, zei EU-commissievoorzitter Ursula Von der Leyen woensdag in het Europees Parlement, “kan ik u niet vertellen of er een akkoord komt of niet, maar ik kan u wel vertellen dat er een pad naar een akkoord is.”

Deze woorden deden meteen allerlei alarmbellen afgaan bij persbureaus, maar Von der Leyen pakte elke suggestie van optimisme zorgvuldig in. “Het pad mag dan heel smal zijn, maar het is er, en daarom is het onze verantwoordelijkheid om het te blijven proberen.” De commissievoorzitter voegde daaraan toe dat de visserij-discussie ‘nog steeds heel moeilijk is’.

De brexit-onderhandelingen slepen zich al maanden voort van deadline naar deadline, maar nu komt de economische brexit - die hoe dan ook hard zal zijn - wel heel dichtbij: over twee weken is het zo ver. Mocht het in de tussentijd alsnog tot een akkoord komen, dan is er nauwelijks tijd voor parlementaire goedkeuring.

Tegenstrijdige belangen

Het Europees Parlement maakt zich daarover grote zorgen. Er is een juridische mogelijkheid dat een overeenkomst voorlopig vóór 1 januari wordt goedgekeurd door louter de EU-lidstaten. Het parlement komt dan pas aan bod als de afspraken voor een deel al zijn ingegaan.

Intussen schijnt in de (bijna non-stop-)onderhandelingen in Brussel inhoudelijk de meeste vooruitgang te zijn geboekt in de kwestie ‘toezicht op gemaakte afspraken’, een van de drie struikelblokken. Beide partijen zijn daar op zoek naar een evenwicht tussen twee op het oog tegenstrijdige belangen: de Britse soevereine wens om de eigen wetten en regels te bepalen, bijvoorbeeld over staatssteun, en de eis van de EU om geen valse concurrentie toe te laten op de interne EU-markt. Dat zou een zekere permanente synchronisatie vereisen van Britse en EU-wetten.

Mogelijke oplossing is een systeem waarbij de EU aan de bel kan trekken als een bepaalde Britse praktijk neerkomt op oneerlijke concurrentie.

