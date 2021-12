EU ziet machteloos toe hoe oosterburen afglijden

Over de Europese Unie zegt men vaak dat die ‘verdeeld’ is. Maar vergeleken bij de club landen die de EU-leiders woensdag tegenover zich treft in Brussel, lijkt die EU de kleffe eensgezindheid zelve. De zes landen van het ‘oostelijke partnerschap’ – allemaal ex-Sovjetrepublieken – lijken niets gemeen te hebben, los van hun geografische nabijheid.

De regeringsleiders van Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn in Brussel voor de zesde gezamenlijke top van de EU met het oostelijke partnerschap. Eigenlijk hoort Wit-Rusland formeel ook nog bij de club. Maar dat doet al een paar jaar niet echt mee en trok zich in juni helemaal terug.

Net als bij eerdere edities van de EU-Oost-top weet vooral de Oekraïense president veel ogen op zich gericht. Sinds 2019 is dat Volodimir Zelenski. Oekraïne is (opnieuw) het toneel van internationale spanningen tussen Rusland en het Westen. Russische troepenconcentraties aan de oostgrens hebben speculaties gevoed over een ophanden zijnde invasie van Oekraïne.

Bezorgdheid over de voortdurende destabilisatie

Toch proberen de EU-gastheren om deze top niet te laten overschaduwen door de Oekraïne-crisis. De kwestie komt een dag later prominenter aan de orde, tijdens de reguliere EU-eindejaarstop. In de slotverklaring zullen de deelnemers wel hun bezorgdheid uiten over de ‘voortdurende destabilisatie en schendingen van de principes van het internationale recht’ in de gehele regio tussen de EU en Rusland, ‘inclusief het gebied rond de Zwarte Zee’, zo staat in een vorige week uitgelekte versie.

Sinds de vorige EU-Oost-top, in november 2017, is het in het grootste deel van die regio van kwaad tot erger gegaan. Eigenlijk is het hele veld totaal uiteengeslagen. Drie landen – Oekraïne, Georgië en Moldavië – schurken het dichtst tegen de EU aan. Ze hebben al associatieakkoorden met de EU en willen uiteindelijk volwaardig lid worden, al is die weg nog lang. Armenië en Azerbeidzjan hebben een (soms gewapend) conflict met elkaar, over Nagorno-Karabach, de overwegend Armeense enclave op Azerbeidzjaans grondgebied. Daarnaast is Armenië meer op Moskou georiënteerd dan op Brussel.

Poging tot bemiddeling

Dinsdag voerde voorzitter Charles Michel van de Europese Raad aparte gesprekken met de Armeense premier Nikol Pasjinian en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, in een poging tot bemiddeling. Vorig jaar leidde een Russische tussenkomst tot een staakt-het-vuren tussen beide landen. Dit jaar laaide het conflict opnieuw op.

En dan Wit-Rusland nog, een verhaal apart. De EU heeft een flink sanctiepakket in stelling gebracht tegen het autoritaire bewind, maar ‘blijft samenwerken met de Wit-Russische bevolking’, zo heet het. Hoewel de ontwikkeling van de zes partnerlanden dus alle kanten op gaat, blijft het voor Brussel ‘van belang om de groep van zes bij elkaar te houden’, aldus een EU-functionaris.

Demissionair premier Rutte moet de top in Brussel laten schieten wegens de presentatie van het regeerakkoord. Ook in 2013 en 2017 liet Rutte de EU-Oost-toppen geheel of gedeeltelijk aan zich voorbijgaan.

