EU zet zesde sanctiepakket met Russische olieboycot klaar

Binnen een half jaar zullen de EU-landen geen ruwe olie uit Rusland meer invoeren. Geraffineerde Russische olieproducten, zoals benzine, gaan uiterlijk eind dit jaar helemaal in de ban. Dat staat in het zesde EU-sanctiepakket dat Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag heeft voorgesteld. De lidstaten moeten nog unaniem instemmen, en ‘dat zal niet makkelijk zijn’, gaf Von der Leyen onmiddellijk toe in het Europees Parlement in Straatsburg.

Vooral Hongarije en Slowakije hebben al aangekondigd niet akkoord te gaan. Maar mogelijk wordt voor hen een uitzondering gemaakt en krijgen ze langer de tijd (mogelijk tot eind volgend jaar) om de olieboycot in te voeren.

Patriarch Kirill ook op zwarte lijst?

In het commissievoorstel worden ook drie banken toegevoegd aan de bestaande sanctielijst, waaronder Sberbank, de grootste van Rusland. Die wordt straks ook afgekoppeld van het mondiale Swift-systeem, dat het onderlinge betalingsverkeer in goede banen leidt.

Verder worden nieuwe namen toegevoegd aan de zwarte lijst van personen die niet meer welkom zijn in de EU en wier eventuele EU-banktegoeden worden bevroren. Hun namen worden pas bekendgemaakt als alles juridisch is dichtgetimmerd. Het Franse persbureau AFP wist te melden dat de geestelijk leider van de Russisch-orthodoxe kerk, patriarch Kirill, ook op de lijst komt. Kirill geldt als een steunpilaar voor president Poetin en diens oorlog in Oekraïne.

‘Poetin brengt eigen land tot zinken’

Ander onderdeel van het zesde EU-sanctiepakket is het blokkeren van drie Russische staatszenders, die door de EU worden gezien als doorgeefluiken van propaganda en misinformatie. Die namen zijn nog niet bekend.

“We maximaliseren de druk op Rusland, terwijl we tegelijk de nevenschade aan ons en onze partners over de hele wereld minimaliseren”, aldus Von der Leyen in Straatsburg. “Poetin wilde Oekraïne van de kaart vegen. Hij zal duidelijk niet slagen. Integendeel: Oekraïne is verenigd opgestaan. En het is zijn eigen land, Rusland, dat hij tot zinken brengt.”

Nog maar een maand geleden was een olieboycot nagenoeg onhaalbaar binnen de EU vanwege de sterke afhankelijkheid van sommige landen. In het vijfde sanctiepakket van begin april werd daarom schoorvoetend begonnen met een Russische kolenboycot.

Het laatste energieboycot-taboe geldt voor Russisch gas. De afgelopen jaren was ongeveer 40 procent van de totale EU-gasimport afkomstig uit Rusland (voor olie was dat ruim 25 procent). Begin maart stelde de Europese Commissie voor om de import van Russisch gas nog dit jaar met minstens twee derde te verminderen.

