EU zet vaart achter snelle reductie industriële uitstoot

Een voor Europese standaarden razendsnel overlegproces nadert deze en volgende week zijn einde. Als het heel snel gaat, kunnen zelfs al volgende week de belangrijke klimaatwetten die de Europese Unie in 2050 vrijmaken van CO 2 -uitstoot, worden aangenomen.

Maandag debatteert het Europees Parlement over de uitkomst van onderhandelingen met lidstaten en de Europese Commissie over vier grote, met elkaar verbonden klimaatwetten. Dinsdag komen die wetten in stemming. Naar verwachting stemt een meerderheid van het parlement voor. Als dan ook de lidstaten hun handtekening zetten, een formaliteit, is een grote stap gezet. Dat zeggen zelfs GroenLinks en PvdA, partijen die meestal sneller willen dan de politiek zoal gaat.

Maar in dit geval is het snel gegaan. De EU zette haar eerste stappen op het terrein van klimaatwetgeving in maart 2020, toen de 27 landen van de EU vastlegden dat ze in 2050 klimaatneutraal zouden zijn. Een tweede grote stap kwam een jaar later, in 2021, toen de Nederlandse Europees Commissaris Frans Timmermans het programma presenteerde waarmee de EU dat doel wil gaan bereiken.

Pakket van twaalf wetten

‘Fit for 55’ heette het, omdat het de invulling was van het in de tussentijd ook vastgelegde voornemen om in 2030 minstens 55 procent minder CO 2 -uitstoot te hebben. Timmermans presenteerde een pakket van twaalf wetten die allemaal met elkaar te maken hadden: over emissiehandel, benzinemotoren, scheep- en luchtvaart, en industrie.

De afgelopen tijd werd daarvan al een enkele aangenomen, zoals de wet die de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 verbiedt. Nu gaat het om de plannen die de Europese industrie ingrijpend gaan veranderen.

Er is hard onderhandeld. Maar waar in 2020 critici nog vreesden dat Timmermans’ ideeën na de grote Brusselse overlegrondes zo slap als verdunde limonade de wetboeken zouden halen, is het plan juist aangescherpt. Het doel van 55 procent reductie in 2030 staat nu op 57 procent minder uitstoot.

Twee jaar geleden werden de plannen van Timmermans in deze krant een nog een ‘mammoetpakket voor het klimaat’ genoemd. Die mammoet wordt nu tot leven gewekt. Het emissiehandel-systeem ETS, waar Europa al langer mee werkt, wordt aanzienlijk aangescherpt. Ieder jaar wordt het duurder om CO 2 uit te stoten. De gratis uitstootrechten waarvan de Europese industrie kon profiteren, zullen geleidelijk aan verdwijnen.

Belasting

Om te zorgen dat de Europese zware industrie op de wereldmarkt toch een concurrentiepositie behoudt, komt er belasting op veel producten die buiten de EU op een vervuilende manier zijn geproduceerd, zoals staal of cement. Zodra die op de Europese markt komen, moet een CO 2 -taks worden betaald.

Ook gaan meer sectoren vallen onder een ETS-systeem, zoals gebouwen en voertuigen. Dat betekent dat benzine duurder wordt en verwarmen ook. Dat laatste is één van de meest omstreden onderdelen van het plan, omdat het risico bestaat dat juist zwakke Europese burgers er hard door worden geraakt. Het is daarom omgeven door mitsen en maren, die ervoor moeten zorgen dat de burger buiten schot blijft.

Eén van die aanpalende maatregelen is een klimaatfonds, waarin 65 miljard euro zit. Dat geld kunnen lidstaten gebruiken om burgers te helpen met de verduurzaming van hun huis of om ze te helpen hun energierekening te betalen.

“Het is echt een grote stap”, zegt PvdA-politicus Mohammed Chahim, die denkt dat andere landen Europa zullen volgen met het voorbeeld van een grensheffing op CO 2 -belastende producten. “De Canadezen bijvoorbeeld, maar ik denk ook dat de VS gelijksoortige maatregelen zullen nemen. De race om decarbonisatie is begonnen.”

Chahim leidde de onderhandelingen over de nieuwe grenstaks. Ook op de andere klimaatdossiers speelden Nederlanders een prominente rol: CDA’er Esther de Lange leidde de gesprekken over het Klimaatfonds en Bas Eickhout van GroenLinks hield zich bezig met de energiebesparingsdoelen.

Eickhout: “Dit betekent voor de industrie dat ze soms echt de hele productie om moeten gooien.”

