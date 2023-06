EU wordt steeds meer opgeslokt door internationale crises

Er gingen in het verleden weleens maanden voorbij waarin premier Rutte zijn Europese collega’s niet zag. Die tijd is voorbij. Naarmate de wereld woeliger wordt, neemt de frequentie waarin de Europese regeringsleiders elkaar ontmoeten toe. Deze donderdag, als ze elkaar opnieuw treffen in Brussel, praten ze twee dagen lang over kwesties in landen buiten de EU.

Steeds vaker moeten ze de horloges gelijk zetten, zorgen dat hun hoofden dezelfde kant uit draaien. Steeds vaker ook staat op de agenda van zo’n bijeenkomst hetzelfde als de vorige keer. De oorlog in Oekraïne, migratie, de vraag of en wanneer nieuwe landen bij de EU mogen komen, weer nieuwe sancties tegen Rusland.

Amper tijd

Het waren onderwerpen op de toppen in februari en maart, het speelde allemaal ook vorige maand op een bijeenkomst in Moldavië. Kwam het vroeger nog weleens voor dat ze op een Europese top eindeloos akkerden over interne Europese zaken, nu is daar amper tijd voor.

Alleen al over Oekraïne liggen nog lange lijsten aan posities te bepalen. Zo is er bijvoorbeeld de vraag wat de EU kan doen met de tegoeden van Rusland die in Europa zijn bevroren. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ziet er wel iets in om dat geld op de één of andere manier ten goede te laten komen aan de wederopbouw van Oekraïne, ooit.

De miljoenen zomaar in beslag nemen mag niet. Nu circuleert een voorzichtig plan om het geld in te zetten op de kapitaalmarkt, om zo de winst af te romen. Het is nog geen officieel voorstel, maar het is goed als de 27 EU-landen vast gaan nadenken over de vraag of ze het aandurven, zeker omdat de Europese Centrale Bank heeft gewaarschuwd dat het ook consequenties kan hebben voor de euro als wereldmunt.

Hoe verder met Rusland?

Ook ligt er de vraag hoe, na de oorlog, Rusland gestraft moet worden. Er zijn landen die een sterke voorkeur hebben voor een tribunaal onder de vlag van de Verenigde Naties, terwijl anderen eerder een proces voor zich zien in Oekraïne zelf.

Ze zullen praten over de recente gebeurtenissen in Rusland, waar afgelopen weekend een huurlingenleger dreigde op te stomen naar Moskou. Officieel noemen ze het een ‘interne Russische aangelegenheid’ maar binnenskamers zal menig leider zijn analyse te berde brengen.

Ook op het terrein van migratie ligt de nadruk nu op landen buiten Europa. Lang was er de hoop dat een principeakkoord met Tunesië, waar ook Mark Rutte zich voor inzette, nog voor deze donderdag getekend zou zijn. Dat blijkt niet het geval. De regering in Tunesië heeft meer tijd nodig dan voorzien was om het nader te bestuderen, ook omdat deze week het Offerfeest is. “We zijn op een paar centimeter van het einde”, zo zei een betrokken ambtenaar.

De afspraken met Tunesië gaan over meer dan alleen geld om migranten te onderscheppen. Ze gaan over honderden miljoenen aan financiële steun, over een overbruggingskrediet, maar ook over het wederzijds aansluiten van elkaar elektriciteitsnetten, omdat ‘zij daar zon en wind hebben in een mate die we hier niet hebben’, zoals een senior EU-diplomaat het woensdag stelde.

Onorthodoxe oplossingen

Het plan is om dergelijke akkoorden met meer landen te gaan sluiten. De Italiaanse president Giorgia Meloni probeert bijvoorbeeld ook met Libië tot afspraken te komen.

Meloni is ook voorstander van meer onorthodoxe oplossingen, zoals het idee om mensen asiel te laten aanvragen bij een ambassade. Zij heeft een klein aantal medestanders, maar het lijkt er nog niet op dat zulke plannen concreet worden.

Tenslotte zal het gesprek ook over China gaan, een land dat officieel nog zowel concurrent, tegenstander als handelspartner is. De EU werkt op verschillende terreinen eraan om minder afhankelijk te worden van dat land en staat onder Amerikaanse druk om het veel meer als tegenstander te gaan zien. Langzaam, top na top, begint het besef in te dalen dat de EU daarin misschien wel een tijd te naïef is geweest.

