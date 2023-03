EU wil strenger worden op verkeersovertredingen

De Europese Commissie deed woensdag een voorstel voor nieuwe regels die het verkeer veiliger moeten maken. Die zullen vooral van toepassing zijn op jonge automobilisten, want zij maken veel vaker ernstige ongelukken dan oudere verkeersdeelnemers.

Bij twee van de vijf dodelijke ongelukken is een automobilist onder de 30 betrokken, schrijft de Europese Commissie in de voorstellen. Jonge bestuurders overtreden ook vaker de verkeersregels. Daarom wil de Commissie dat mensen die nog maar korter dan twee jaar hun rijbewijs hebben, geen slok alcohol hebben gedronken als ze achter het stuur gaan zitten.

Voor alle mensen met een rijbewijs moet een nieuwe regel komen in het geval zij zich schuldig maken aan een ernstige overtreding. Zij raken hun rijbewijs kwijt.

Ook komen er nieuwe regels voor verkeersboetes, die het makkelijker maken voor lidstaten om een boete over de grens te innen. Overheden moeten in elkaars computers kunnen kijken om te zien naar wie ze de boete moeten sturen. Op dit moment betaalt maar 40 procent van de Europeanen een verkeersboete uit een ander EU-land. In eigen land ligt het percentage wanbetalers veel lager, tussen de 5 en 10 procent.

Digitaal rijbewijs

In de Europese rij-examens zal meer aandacht komen voor de omgang van auto’s met voetgangers, fietsers en scooters en voor CO 2 -uitstoot, geluidshinder en milieuvervuiling door het slijten van banden.

Jonge mensen mogen wel al op hun zeventiende beginnen met het nemen van rijlessen, ook in een vrachtwagen. Er is een groot tekort aan chauffeurs, vandaar. Over een paar jaar wordt ook het plastic rijbewijs vervangen door een digitaal rijbewijs, dat bijvoorbeeld op je telefoon staat.

De nieuwe regels moeten nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. Daarna moeten ze nog door alle lidstaten in hun wetgeving worden opgenomen.

Lees ook:

Giel Beelen is rijbewijs nu écht kwijt, ondanks slimmigheidje

Hoe kun je gewoon achter het stuur blijven zitten terwijl je rijbewijs is ingetrokken? Dj Giel Beelen bedacht een slimmigheidje, maar de rechter trapte er niet in.