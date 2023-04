EU wil nieuwe medicijnen sneller bij patiënt

De Europese Commissie wil de farmaceutische industrie verder paaien om ervoor te zorgen dat medicijnen breder in de Europese Unie verkrijgbaar zijn en ook dat er sneller nieuwe medicijnen worden ontwikkeld. Die kunnen vervolgens sneller op de markt komen dan nu het geval is, want dat kon ook tijdens de coronapandemie.

Europees Commissaris Stella Kyriakides onthulde woensdag nieuwe regels voor de farmaceutische industrie. Die regels moeten ervoor gaan zorgen dat patiënten in Europa, waar ze ook wonen, even snel kunnen profiteren van nieuwe behandelingen.

Op dit moment hangt het nogal af van waar je woont of je een medicijn wel of niet kunt krijgen. Voor grote lidstaten is het makkelijk om afspraken te maken met farmaceutische bedrijven, voor kleine een stuk minder. Zo komt het dat allerlei medicijnen wel in Duitsland verkrijgbaar zijn, maar niet in Nederland. Vooral afgelopen winter, toen de lijst van medicijnen waaraan tekort was schrikbarend groeide, leden kleine Europese landen daar meer onder dan grote.

Patiënt in Letland heeft nu pech

Voor een patiënt in Letland of Litouwen is de kans uiterst klein dat een nieuw op de Europese markt toegelaten medicijn beschikbaar is. Het is voor farmaceuten niet aantrekkelijk om voor zo’n kleine markt aparte doosjes en bijsluiters te maken, of dokters op de hoogte te brengen van mogelijke bijwerkingen.

Nieuwe regels moeten daar verandering in brengen. De Europese Commissie stelde woensdag voor om het aantrekkelijker te maken voor farmaceutische bedrijven om hun product in alle EU-lidstaten op de markt te brengen. Doen ze dat, dan kunnen ze extra lang profiteren van hun voorsprong op de markt. Doen ze het niet, dan moeten ze hun gegevens eerder afstaan aan de concurrentie.

Zo wil de Europese Commissie ook het probleem oplossen dat er per lidstaat een verschil is in beschikbaarheid van medicijnen voor zeldzame aandoeningen.

Farmaceuten mogen langer van hun winst profiteren

De nieuwe regels zijn onder grote druk tot stand gekomen, want de farmaceutische industrie is een machtige industrie die het liefst niets wil veranderen. De Europese Commissie probeert daarom de bedrijven vooral met douceurs te verleiden om meer Europees te denken.

De bedrijven krijgen daarom, behalve sneller toegang tot de markt en grote voordelen als ze nieuwe medicijnen pan-Europees verspreiden, langer de tijd om van hun winst te profiteren als ze nieuwe antibiotica ontwikkelen.

De ontwikkeling van antibiotica staat al decennia stil, terwijl het aantal doden door antibioticaresistentie in de EU inmiddels op 35.000 per jaar staat. “We noemen het de stille pandemie”, zei Europees commissaris Margaritis Schinas woensdag. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen wereldwijd in 2050 anderhalf miljard mensen in een jaar sterven als gevolg van antibioticaresistentie.

Lees ook:

Heel Europa kampt met grote medicijntekorten, maar Nederland wordt extra zwaar getroffen

Ondanks beloften dat alles beter zou worden na de coronapandemie, kampt Europa nog steeds met grote tekorten aan cruciale medicijnen. Plannen voor meer Europese samenwerking zijn in de maak, maar het blijkt ingewikkelder dan gedacht om de medicijnproductie op te voeren.