EU wil migranten aan de Poolse grens helpen, terwijl Wit-Rusland nog altijd valse hoop geeft

Brussel deed vrijdag een klemmend beroep op de autoriteiten in zowel Polen als Wit-Rusland om hulpverleners in de grensregio toe te laten.

Brussel probeert uit alle macht zicht te krijgen op de situatie ter plaatse. Het heeft geen idee wat er waar is van de beweringen die Wit-Rusland doet. Dat land stelt dat zich nu nog een paar duizend mensen in de grensstreek bevinden, nadat een groep van tweeduizend eerder deze week naar een warme plek is gebracht.

Volgens president Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland zitten er in totaal zevenduizend migranten in zijn land. Brussel gelooft daar weinig van: waarnemers in het land vinden geen aanwijzingen dat er zo’n groot aantal rondzwerft.

Nieuwkomers met rugzakken

In de hoofdstad Minsk waren volgens diplomatieke bronnen eerder groepen nieuwkomers met rugzakken en slaapzakken te zien, maar sinds er een vlucht met 431 mensen van Minsk naar Irak is teruggevlogen, zijn ook die verdwenen.

Het hulpgeld van de EU mag nadrukkelijk niet terechtkomen in de portemonnee van Wit-Rusland. Het is bedoeld voor het Rode Kruis (200.000) en verder voor internationale hulporganisaties onder de VN-vlag.

De EU helpt Wit-Rusland niet met het repatriëren van de mensen die onder valse voorwendselen zijn gekomen. Hun werd door de Wit-Russische autoriteiten verteld dat ze vanuit Minsk gemakkelijk naar de EU konden komen, maar ze kwamen niet verder dan de Poolse grens. Brussel vindt dat Minsk het probleem dat het zelf veroorzaakte ook zelf moet oplossen.

Polen vraagt hulp van Frontex

Wel helpt de EU lidstaat Polen bij repatriëring van mensen die erin zijn geslaagd door het grenshek te breken. Een hoge functionaris vertelde gisteren dat Polen de Europese dienst Frontex heeft gevraagd daarbij te helpen. Polen heeft tot nog toe de meeste Europese hulp afgeslagen, bevreesd als het is voor de voorwaarden die met die hulp gepaard gaan.

Intussen blijft Loekasjenko migranten valse hoop geven. Hij vertelt dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel hem in een telefoongesprek heeft beloofd tweeduizend migranten in Duitsland op te nemen, maar Duitsland ontkent dat.

