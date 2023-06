EU ‘staat klaar’ voor langdurige verdediging van Oekraïne

EU-leiders zijn het eens geworden over ‘veiligheidsverplichtingen’ om Oekraïne ook in de verre toekomst te helpen beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Maar welke vorm die ondersteuning zal krijgen, mag elk land voor zichzelf beslissen. Dat is een van de conclusies van dag één van de Europese zomertop in Brussel.

Net als in het militaire bondgenootschap Navo is ook binnen de Europese Unie de discussie losgebarsten hoe de steun aan Oekraïne er op lange termijn uit moet zien, dus ook na het gehoopte einde van de huidige oorlog.

‘De Europese Unie en haar lidstaten staan klaar om bij te dragen aan de toekomstige veiligheidsverplichtingen aan Oekraïne, die Oekraïne zullen helpen zichzelf op lange termijn te verdedigen, agressie af te schrikken en destabilisatie-inspanningen te weerstaan’, zo staat het geformuleerd in de conclusies van de Europese Raad.

De toezegging vanuit de EU is er vooral gekomen op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron. Frankrijk is al veel langer voorstander van een veel prominentere rol voor de EU in defensie- en veiligheidsaangelegenheden. Andere landen, waaronder Nederland, houden die kerntaken het liefst in Navo-handen. “Het Europese spoor is een aanvulling daarop”, zei premier Mark Rutte bij aankomst in Brussel. “Dat ligt gevoelig omdat een aantal EU-landen geen lid is van de Navo.”

Disclaimer

Dat geldt voor Cyprus, Ierland, Malta en Oostenrijk – eigenlijk ook nog voor Zweden, maar dat staat op de drempel van het bondgenootschap. EU- én Navo-land Hongarije probeert naar eigen zeggen ‘neutraal’ te zijn in de Oekraïne-oorlog. Het biedt geen militaire steun aan het door Rusland belegerde buurland.

In de raadsconclusies over de langetermijnsteun aan Kiev is dan ook een disclaimer ingebouwd. ‘Deze toezeggingen doen geen afbreuk aan het specifieke karakter van het veiligheids- en defensiebeleid van bepaalde lidstaten en houden rekening met de veiligheids- en defensiebelangen van alle lidstaten.’

De kortstondige rebellie van de Wagner-huurlingen in Rusland van afgelopen weekeinde staat formeel niet op de agenda van de Europese top, maar bij aankomst wilden veel regeringsleiders er wel iets over zeggen. “Het klinkt misschien paradoxaal, maar het is ook in ons belang dat Rusland stabiel blijft en een einde maakt aan deze agressieoorlog tegen Oekraïne”, zei Rutte.

Onzekerheid

Secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg schoof aan het begin van de top aan voor een werklunch met de EU-leiders. “Het is nog niet duidelijk hoeveel Wagner-troepen opduiken in Belarus of ergens anders”, zei de Noor bij aankomst.

Voor de buurlanden van Belarus, waaronder Litouwen, is die onzekerheid extra zorgelijk. “De seriemoordenaars (van Wagner, red.) kunnen daar elk moment de kop op steken”, zei de Litouwse president Gitanas Nauseda. “Niemand weet wanneer zij zich tegen ons zullen keren. We moeten ons ervan bewust zijn dat elke beweging in het Russische politieke systeem gevolgen zal hebben voor onze veiligheid.”

