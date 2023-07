EU sluit omstreden migratiedeal met Tunesië, Rutte spreekt van ‘ware mijlpaal’

De Europese Unie heeft een akkoord over migratie gesloten met Tunesië. In ruil voor grootscheepse financiële hulp, waaronder ‘rechtstreeks begrotingssteun’, gaat het Noord-Afrikaanse land maatregelen nemen om de oversteek van migranten over de Middellandse Zee te beteugelen.

Veel details waren zondagavond nog onduidelijk. Maar de Europese Commissie hoopt dat het akkoord een blauwdruk zal zijn voor soortgelijke afspraken met landen als Egypte, Algerije en Marokko. Zij gaat de deal nu voorleggen aan de EU-lidstaten. Demissionair premier Mark Rutte noemde het akkoord op Twitter ‘een ware mijlpaal’.

Rutte was zondag met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni in Tunis om het akkoord te sluiten. Ruim een maand geleden waren de drie ook al in de Tunesische hoofdstad. Ze slaagden er toen nog niet in de deal rond te krijgen, maar maakten al wel de eerste afspraken.

Belangrijke springplank

Zo werd Tunesië 900 miljoen euro aan financiële hulp in het vooruitzicht gesteld. Nog eens 100 miljoen zou snel beschikbaar komen voor grensbewaking en het terugnemen van migranten. En om de eerste problemen aan te pakken kreeg het land direct 150 miljoen. Rutte trok bij die gelegenheid een parallel met de migratiedeal met Turkije, die hij in 2016 samen met de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel uitonderhandelde.

Tunesië is een belangrijke springplank voor migranten die in bootjes naar Europa stappen om hun geluk in Europa te beproeven. De helft van de migranten die dit jaar in Italië aan land kwamen, was afkomstig uit Tunesië.

President Kais Saied waarschuwde de afgelopen tijd meermaals dat zijn land geen zin heeft om de grenswacht van Europa te worden. Ook maakte Saied er bezwaar tegen dat een groot deel van de financiële hulp van de Europese Unie werd gekoppeld aan liberale economische hervormingen waar het Internationaal Monetair Fonds al langer op aandringt.

De president vreest een volksopstand

De president zit dringend verlegen om financiële hulp, omdat de Tunesische economie in zwaar weer verkeert en de overheid op de rand van een bankroet balanceert. Het IMF stelt als voorwaarde voor noodsteun dat hij staatsbedrijven privatiseert en subsidie op brandstof schrapt. Maar Saied vreest een volksopstand als hij dergelijke hervormingen doorvoert. In hoeverre hij onder de deal met de EU wordt gehouden aan dit soort voorwaarden is onduidelijk.

Het migratieakkoord is omstreden. Want vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties vrezen dat hiermee een route wordt afgesneden voor mensen die terecht asiel zoeken. Hierbij speelt ook dat president Saied zich sinds zijn aantreden in 2019 heeft ontpopt tot een autocraat. Hij heeft het parlement aan de kant geschoven, oppositiepolitici in de cel gegooid en veel macht naar zich toe getrokken.

“Deze deal is een bijzonder slecht idee", zegt een woordvoerder van Amnesty International. “Als staten met repressieve regeringen of een zwakke rechtsstaat belast worden met het controleren van migratie, komen de rechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen in het gedrang.”

Bloedige onlusten

Tegelijk is het klimaat voor migranten de laatste tijd sterk verslechterd in Tunesië. Saied hield in februari ineens een toespraak waarin hij het groeiende aantal immigranten uit landen ten zuiden van de Sahara hekelde. Volgens de president was hun komst deel van een poging tot ‘omvolking’ van het land. Sindsdien hebben Tunesiërs herhaaldelijk migranten en soms ook landgenoten met een donkere huidskleur aangevallen.

Zo kwam het eerder deze maand in de havenstad Sfax tot bloedige onlusten nadat een 41-jarige bewoner om het leven was gekomen door messteken van een groepje Kameroeners. Daarop vielen autochtonen massaal Afrikaanse immigranten aan. De politie bracht een groep opgepakte migranten naar een gebied aan de grens met Libië, waar ze aan hun lot werden overgelaten.

