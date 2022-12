EU-sancties tegen Iran na tweede executie, maar ‘niet duidelijk wat die moeten bereiken’

Voor de tweede keer executeerde Iran een demonstrant die betrokken was bij de protesten tegen het Iraanse regime. De 23-jarige Majidreza Rahnavard werd maandagochtend in de oostelijke stad Mashhad opgehangen aan een kraan.

Rahnavard was veroordeeld wegens ‘strijd tegen God’, omdat hij twee leden van de Basij zou hebben doodgestoken. De Basij is een militie van vrijwilligers die onder de Revolutionaire Garde valt en wordt ingezet om de protesten met geweld uit elkaar te slaan. Mensenrechtenorganisaties en activisten waarschuwen er echter voor dat opgepakte demonstranten geen eerlijke rechtsgang krijgen, gemarteld worden, gedwongen valse getuigenissen af moeten leggen en veroordeeld worden in ‘schijnprocessen’. De executie van Rahnavard komt enkele dagen na die van de eveneens 23-jarige Mohsen Shekari, die donderdag werd opgehangen.

In Iran roepen mensen de internationale gemeenschap op druk uit te oefenen op het regime, om verdere executies te voorkomen. De EU maakte maandag bekend dat het nieuwe sancties zal implementeren, nadat er in november en oktober al eerdere sanctiepakketten zijn aangenomen.

Naast de sancties die zijn opgelegd aan Iraanse betrokkenen bij het leveren van drones aan Rusland, zijn er maandag sancties opgelegd aan twintig individuen die betrokken zijn bij de repressie tegen demonstranten. Ze krijgen een reisverbod opgelegd wat betreft de EU, en hun tegoeden in de EU worden bevroren.

‘We missen de meetlat’

Maar de EU geeft met de sancties geen duidelijk signaal aan de Iraanse regering, vertellen politicologen in een rondgang van Trouw. “We missen, zoals wel vaker met sancties rondom mensenrechtenschendingen, de meetlat die moet bepalen of ze werken of niet”, zegt Clara Portela, sanctie-expert en Konrad Adenauer visiting scholar aan de universiteit van Carleton bijvoorbeeld.

Portela denkt niet dat dit soort sancties een groot effect zullen hebben. De EU hanteert twee verschillende sanctieregelingen tegen Iran, legt ze uit, de economische sancties die rondom het sluiten van het nucleaire akkoord in 2015 zijn opgeschort, en de sancties die de EU heeft opgelegd vanwege mensenrechtenschendingen, waarbij ook de maandag aangekondigde sancties bijbehoren.

“En deze hebben geen effect op de economie van Iran”, aldus Portela. “Het is moeilijk in te schatten of ze succesvol zullen zijn, omdat er niet duidelijk wordt gemaakt wat ze moeten bereiken. Is het genoeg als degenen die de sancties opgelegd krijgen hun positie kwijtraken? Of moeten alle gevangenen vrijgelaten worden? Het is niet duidelijk, want de EU maakt dit niet duidelijk.”

Niet geraakt door sancties

Ook Babak RezaeeDaryakenari, verbonden aan het Instituut Politieke Wetenschap aan de universiteit van Leiden, denkt dat de betreffende sancties geen sterk genoeg signaal sturen. “Je kan sancties gaan opleggen aan een politiecommandant, een officier in de veiligheidsdiensten of een rechter die in verband wordt gebracht met repressie tegen burgers, maar dat is niet genoeg”, vertelt hij. “Waarom niet? Omdat ik er ernstig aan twijfel dat ze bezit buiten Iran hebben of van plan waren naar de EU te reizen, dus ze zullen door dit soort sancties echt niet geraakt worden”.

Maaike Warnaar, politicoloog en Iran-deskundige aan de universiteit van Leiden, ziet de symbolische waarde van de EU-sancties, die ze “een statement” noemt. “Je laat zo duidelijk weten het niet eens te zijn met wat er in Iran gebeurt”, vertelt ze.

Maar er echt dingen mee gedaan te krijgen, dat is een ander verhaal. “Veel overheden, ook de EU, staan al snel buitenspel. De hele protestbeweging wordt vanuit de Iraanse regering geframed alsof het allemaal wordt opgestookt door regeringen in het westen, dus als de EU met sancties komt past dat in hun verhaal. Maar als gewone burgers of politiek meer neutrale organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty zich blijven uitspreken dan heeft dat al snel meer kracht. Dan ziet de regering dat wat ze doet niet onopgemerkt blijft - daarbij kan de wereldwijde publieke opinie belangrijker zijn dan wat individuele regeringen doen.”

Andere maatregelen

Ondertussen roepen veel Iraniërs op tot andere maatregelen, vertelt RezaeeDaryakenari.“Er gaat bijvoorbeeld nu een petitie rond, die al een miljoen keer is ondertekend, die landen oproept om de ambassadeurs van de Islamitische Republiek uit te zetten, en hun eigen ambassadeurs terug te roepen. Het zou niet betekenen dat de diplomatieke banden compleet verbroken worden”. De EU lijkt zo’n stap echter niet te overwegen, denkt hij. “De regering in Iran ziet nu dat de EU niet op volle kracht terugslaat”.

De angst leeft dat na de executie van Rahnavard maandagochtend er een reeks van executies van demonstranten zal zijn. De laatste maanden zijn er zeker 18.259 mensen gearresteerd, schat de Iraanse mensenrechten-ngo HRANA. Volgens Amnesty International zijn er nog zeker achttien andere demonstranten die inmiddels een doodvonnis hebben gekregen.

“Het geeft wel aan hoezeer de regering zich bedreigd voelt en de noodzaak ziet om zo repressief te reageren. Het laat zien hoe fundamenteel deze demonstraties en de gedachten waarvoor de demonstranten strijden aan de grondvesten van de regering morrelen. De komende tijd zal het waarschijnlijk hard blijven terugslaan, en de repressie verder opvoeren”, vertelt Warnaar.

Ook RezaeeDaryakenari denkt dat het voorlopig nog niet gedaan is, ondanks de dreiging van de executies. “Er is momenteel geen weg meer terug voor de Islamitische Republiek. Het volk is er klaar mee. De uitdaging nu is hoe ze kunnen slagen in het omvergooien van het regime. Als het op de korte termijn aankomt, kunnen de executies een negatief effect hebben op het mobiliseren van mensen, maar uiteindelijk zullen mensen weer uitkomen bij wat ze echt willen: de val van het regime”, vertelt hij.

“Daarom is het zo van belang dat EU-politici deze democratische beweging tegen een autocratisch regime steunen. Als er duidelijke en betrouwbare steun of een signaal vanuit de EU komt dat ze het Iraanse volk écht steunen, dan zal dat de demonstranten nieuwe moed geven, en hoop.”

