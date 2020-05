EU probeert toerisme te redden met corridors, maar zonder coronapaspoort

Geniet, maar met mate – dat is kort samengevat de (als blij bedoelde) zomervakantie-boodschap die de Europese Commissie woensdag wil meegeven. Het dagelijks bestuur van de EU komt met een lange lijst aanbevelingen over die vakantieperiode. Die gaan onder meer over het geleidelijk opheffen van reisbeperkingen, waarbij de kans op een tweede golf coronabesmettingen zo klein mogelijk moet blijven. Wat de EU-landen én hun burgers met die tips doen, is een open vraag.

De commissie wil die burgers vooral wat lichtpuntjes presenteren: een concreet zicht op een welverdiende zomervakantie na deze lange, bizarre periode van gedwongen binnenzitten. ‘Europe needs a rest’, ‘Europa heeft wel wat rust verdiend’, schijnt de titel te zijn van het pakket richtlijnen.

Interactieve kaart

Voornaamste uitgangspunt is dat vakantieverkeer mogelijk moet worden tussen landen of regio’s die in een gelijksoortige corona-fase zitten, het liefst eentje met een geruststellend laag aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Voor alle landen geldt dat ze voldoende ruimte moeten hebben in hun zorg- en testcapaciteit en genoeg informatie moeten kunnen verstrekken over nieuwe besmettingen.

Met behulp van een interactieve, actuele kaart van Europa moeten toeristen straks in één oogopslag kunnen zien welke regio’s veilig zijn en welke niet. Met de moed der wanhoop zal de commissie ook woensdag weer pleiten voor een betere coördinatie tussen de landen bij het bepalen van hun vakantiebeleid. Aan het begin van de lockdown-periode was daarvan totaal geen sprake. Ook bij het beëindigen ervan heeft ‘Brussel’ geen enkele greep op wat lidstaten precies doen.

Elke open grens is meegenomen

Al een tijdje hangt het woord ‘corridor’ in de lucht, om die toegestane reisstromen tussen twee of meerdere landen te illustreren. Maar de Europese Commissie gebruikt dat begrip liever niet, misschien omdat zo’n ‘gang’ nogal benauwd klinkt. Ze geeft de voorkeur aan het ‘openen van de circulatie tussen twee landen’, circulatie die tot nu toe niet mogelijk is.

Hoewel de commissie normaal gesproken luid zou protesteren als twee landen afspraken maken over onderling reisverkeer en daarmee EU-burgers uit andere landen discrimineren, kijkt Brussel wel beter uit. Veel grenzen binnen de EU zijn nu immers gesloten. Alles wat straks open gaat, is meegenomen. Dus als bijvoorbeeld Nederland en Griekenland zo’n soort afspraak maken, wie is de commissie dan om Nederlandse zonaanbidders en Griekse reisbureaus dat plezier te ontzeggen. In het algemeen is het ieders wens om de toerismesector, goed voor zo’n 10 procent van de gehele EU-economie, deze zomer voor een anders zekere ondergang te behoeden.

Geen coronapaspoort

Een eerder geopperde mogelijkheid om ‘coronapaspoorten’ te verstrekken aan negatief geteste (of na besmetting immuun geworden) reizigers, heeft de commissie-richtlijnen niet gehaald. Volgens experts is er nog te weinig bekend over die vermeende immuniteit. Bovendien, zo zeggen bronnen in Brussel, kan zo’n coronapaspoort gezonde mensen aanmoedigen om met opzet besmet te raken, om na een (hopelijk) korte ziekte overal rond te mogen reizen, met dat document in de hand.

Brussel wil met het pakket richtlijnen bovendien wat verder vooruit kijken dan de aankomende zomer. De commissie streeft naar een ‘nieuw pact’ tussen consumenten en de toerismesector. Daartoe behoort ook bezinning over de invloed van massatoerisme op ecosystemen en op de leefbaarheid van steden. Daarom zal het woensdag ook gaan over het stimuleren van duurzaam toerisme.

Vouchers aantrekkelijk maken

De afgelopen weken was er veel te doen om de tegoedbonnen die luchtvaartmaatschappijen en andere reisorganisaties aan hun klanten verstrekken bij annuleringen. Dat mag, maar een pre-corona-EU-wet geeft consumenten in zo’n situatie het recht om geld terug te krijgen, in plaats van zo’n voucher. De commissie hamerde daar dan ook op. Maar veel bedrijven waarschuwden voor acute problemen als iedereen z’n geld terug zou vragen.

De EU-regel blijft overeind, maar de commissie is inmiddels wel zo ver dat ze die vouchers gaat aanbevelen bij consumenten. De vliegmaatschappijen en reisbureaus moeten er dan wel voor zorgen dat die vouchers aantrekkelijker worden, en vooral goed beschermd zijn tegen faillissementen.

