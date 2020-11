EU-parlement boekt een overwinning op de Macrons en Ruttes van deze wereld: begroting stijgt met 16 miljard

Waren de onderhandelaars echt fysiek met elkaar op de vuist gegaan in de aanloop naar een akkoord over de EU-meerjarenbegroting? De Vlaamse Europarlementariër Johan Van Overtveldt (N-VA) hintte daar expliciet op, toen hij zei dat het door hem geleide onderhandelingsteam ‘letterlijk had gevochten’ voor het dinsdag bereikte resultaat. Maar Eurocommissaris Johannes Hahn (begroting) spreekt dat tegenover Trouw tegen. “Het waren pittige onderhandelingen, maar ik heb geen fysiek geweld gezien, zelfs geen verbaal geweld.”

De Oostenrijker speelde zelf geen hoofdrol bij de voorbije onderhandelingen. Die gingen vooral tussen het Europees Parlement en het tijdelijke Duitse EU-voorzitterschap, namens alle lidstaten. Zij bereikten overeenstemming over een bescheiden maar symbolisch belangrijke ophoging van de meerjarenbegroting voor 2021-2027. Hahn spreekt van een ‘grote dag voor Europa’.

Nieuw geld

Als uitgangspunt diende het akkoord dat de regeringsleiders tijdens hun vierdaagse marathon-top van juli bereikten. Aan dat bedrag van bijna 1100 miljard euro hebben de parlementariërs 16 miljard weten toe te voegen, waarvan 12,5 miljard ‘nieuw geld’. De extraatjes komen vooral ten gunste van de (in de ogen van het parlement) kerntaken van de EU, waarover de regeringsleiders in juli nog zuinig deden: wetenschap, Erasmus+ (een populair uitwisselingsprogramma voor studenten) en gezondheidszorg.

Het parlement wilde veel meer. Maar de lidstaten, die het geld moeten ophoesten, waren onvermurwbaar: aan het zwaarbevochten juli-akkoord mocht niet worden gemorreld. Het parlement moet echter ook instemmen met de begroting en wilde zich niet laten intimideren door de Macrons en Ruttes van deze wereld. Die posities leidden de afgelopen maanden tot soms grimmige onderhandelingen, tegen de achtergrond van een pandemie en een tikkende klok: de nieuwe begrotingsperiode begint immers op 1 januari. Dat er toch 16 miljard is bijgekomen, geldt als een grote overwinning voor het parlement. Bij de vorige begrotingsperiode, zeven jaar geleden, lukte het niet om er iets bij te krijgen.

Belangrijke nieuwigheid is dat ongeveer twee derde van die ‘nieuwe’ 12,5 miljard niet uit nationale bijdragen komt, maar uit de boetes die de Europese Commissie op gezette tijden oplegt wegens overtreding van de mededingingsregels. Nu worden die (soms) miljardenboetes nog verdeeld over de lidstaten. Maar volgens deze afspraak vloeit dat geld straks geheel naar de EU-begroting. Dat zal, zeker voor regeringen die straks in een verkiezingscampagne zitten, makkelijker zijn uit te leggen aan hun belastingbetalende burgers.

Veto-dreigement

De overeenkomst van dinsdag is zeker niet het eindakkoord. Alle lidstaten moeten nog instemmen. De onzekerheid daarover wordt vooral gevoed door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die heeft deze week in een brief aan ‘EU-president’ Charles Michel een eerder veto-dreigement geformaliseerd. Aanleiding voor het Hongaarse (en ook Poolse) tegenstribbelen is een heel ander akkoord dat vorige week in Brussel is gesloten, over respect voor de rechtsstaat als voorwaarde voor EU-subsidies.

Alle losse akkoorden over de EU-begroting en het aanvullende corona-herstelfonds hangen met elkaar samen. Als een land op één onderdeel een spaak in het wiel steekt, dreigt het hele pakket vertraging op te lopen. In Brussel en elders wordt echter betwijfeld of Boedapest en Warschau hun stoere taal in daden zullen omzetten, omdat zij zelf immers tot de grootste ontvangers van de EU-subsidies behoren.

