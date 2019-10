EU-parlement blokkeert Franse Eurocommissaris Goulard en is (eventjes) machtiger dan het Élysée

Het Europees Parlement heeft een grote klap uitgedeeld – misschien wel zijn grootste ooit – door de Franse kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard ijskoud terug naar Parijs te sturen. Dat is niet alleen een grote nederlaag voor haarzelf en voor de Franse president Emmanuel Macron. Ook de beoogde nieuwe commissievoorzitter Ursula von der Leyen is in het nauw gebracht. Door de afwijzing van Goulard is er opeens een levensgrote kans dat de commissie-von der Leyen niet volgens plan op 1 november kan aantreden.

Oud-Europarlementariër Goulard (54) zou in de nieuwe commissie een zware portefeuille gaan bekleden: interne markt, waaronder ook industriebeleid, defensie en ruimtevaart, geheel naar de smaak van Macron. Maar tijdens de hoorzittingen in het Europees Parlement werd de Française hard aangepakt wegens twee grote kwesties uit haar verleden in datzelfde parlement. Zo zou ze destijds assistenten hebben ingezet voor binnenlandse politieke activiteiten, een taboe in Straatsburg. Toen in 2017 bekend werd dat er een onderzoek zou komen naar die kwestie, vertrok ze als Franse minister van defensie, krap een maand na haar aantreden.

Daarnaast lag ze onder vuur wegens een vroegere bijbaan voor een Amerikaanse denktank, waarvoor ze (naast haar salaris als Europarlementariër) ruim tienduizend euro per maand toucheerde.

‘Slachtoffer van een politiek spel’

Vandaag kreeg Goulard een herkansing in een tweede hoorzitting, maar ook daarin wist ze de Europarlementariërs niet te overtuigen. Na afloop kwam het in twee parlementscommissies tot een stemming, die een genadeloze uitslag kende: 82 stemmen tegen, 29 voor.

“We hebben de kandidatuur van Goulard verworpen omdat we de integriteit van de Europese Commissie hoog in het vaandel willen houden”, aldus Esther de Lange (CDA). Volgens haar heeft Goulard niet duidelijk kunnen maken ‘waarom ze ongeschikt is als minister in Frankrijk, maar wel goed genoeg als Eurocommissaris’.

Volgens Macron is zijn kandidaat het slachtoffer geworden van een ‘politiek spel’ in het Europees Parlement. In een eerder stadium waren kandidaten van de grootste twee politieke families gesneuveld (de Hongaarse namens de christen-democratische EVP en de Roemeense namens de sociaal-democratische S&D), kennelijk vonden die groeperingen dat er bij de liberalen van Renew Europe ook een kop moest rollen.

Na de harde aanpak van Goulard tijdens de eerste hoorzitting werd al gefluisterd dat het parlement kennelijk wraak wilde nemen op Macron, via Goulard, omdat de Franse president deze zomer een grote rol speelde bij het om zeep helpen van het spitskandidaten-systeem, een liefdesbaby van het EU-parlement.

Persoonlijke verwijten van Macron

Maar Macron kwam vandaag met nog een ander, veel verrassender verwijt, persoonlijk gericht tegen Von der Leyen. Tijdens een persconferentie in Lyon kwam hij met een uitgebreid relaas over hoe de voordracht van Goulard precies is verlopen. Macron zou Von der Leyen drie kandidaten hebben gepresenteerd, waarna de Duitse zelf voor Goulard zou hebben gekozen. Daarop zou Macron hebben gezegd: pas op, zij gaat het misschien moeilijk krijgen in het parlement. Geen probleem, had Von der Leyen volgens Macron gezegd, ik ga wel praten met de voorzitters van de grootste drie politieke groeperingen.

Macrons lichaamstaal op dat moment, met opgeheven handen die zowel overgave als onschuld uitdrukten, sprak boekdelen: Von der Leyen had het in zijn ogen verknald, en/of de (grotendeels nieuwe) fractieleiders in het Europees Parlement hebben totaal geen regie over hun kuddes.

Een lezing waar veel parlementariërs ongetwijfeld tegenover zullen zetten dat Goulard zelf tot twee keer toe allesbehalve overtuigende antwoorden gaf op de vragen over haar verleden.

Von der Leyen heeft nog drie lege stoelen te vullen in haar commissie. De nieuwe kandidaten zullen uiteraard ook nog door de parlementaire hoorzittingsmolen moeten. Dat moet snel gebeuren, want op 23 oktober is in Straatsburg de beslissende stemming gepland over de gehele Europese Commissie. Als die stemming wordt uitgesteld, zal de commissie-Juncker nog even moeten blijven zitten.

