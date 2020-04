EU-overleg over financiële noodsteun tijdens coronacrisis wordt triatlon

De eurogroep-crisisvergadering over financiële coronanoodmaatregelen ontpopte zich dinsdagavond, niet geheel onverwacht, tot een slijtageslag. De onenigheid over de vele voorgestelde instrumenten bleek zo groot dat voorzitter Mario Centeno de videoconferentie meermaals moest onderbreken om ministers in kleinere groepjes met elkaar te laten overleggen. Dat ze niet fysiek bij elkaar waren in Brussel was een extra hindernis, een einde is nog niet in zicht.

Centeno stond voor de taak om alle 27 ministers van financiën unaniem achter een stevig pakket te krijgen waarmee de economische gevolgen van de coronacrisis beperkt kunnen blijven voor de EU als geheel. In de aanloop leek er consensus te ontstaan over een brede waaier aan steunpilaren, die zou neerkomen op een totaal van ruim 500 miljard euro, voornamelijk leningen.

Dat de ministers enige bereidheid moesten tonen tot concessies leek onvermijdelijk voor het bereiken van een akkoord. Maar toen puntje bij paaltje kwam, bleken veel landen zich toch weer in te graven in hun bekende posities, van Italië tot Nederland.

Coronabonds

Dat begon maandagavond eigenlijk al, toen de Italiaanse premier Giuseppe Conte in een tv-toespraak over een nationaal noodpakket ook iets kwijt wilde over de Europese discussie. “ESM nee, eurobonds ja”, stelde de premier, waarmee hij de zaak op scherp zette. De Italiaanse regering wil niets weten van leningen uit noodfonds ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme), omdat die worden opgeteld bij de toch al gigantische Italiaanse schuldenberg en er bovendien voorwaarden aan zijn verbonden.

Eurobonds daarentegen, in deze crisis coronabonds gedoopt, zijn overheidsobligaties die niet namens een land, maar namens de hele eurozone worden uitgegeven en het risico dus over alle negentien landen spreiden. Naast Italië zijn acht eurolanden daar ook voor, maar Nederland en Duitsland blijven bij hun eerdere ‘nee’.

Dat bleek dinsdagochtend nog eens in de Tweede Kamer, waar grote steun bleek voor een motie tegen de introductie van dergelijke coronabonds. Alleen GroenLinks en PvdA (samen 23 zetels) kondigden aan voor te stemmen. Opmerkelijk was dat D66, de meest EU-gezinde van alle regeringspartijen, zich ook tegen die gedeelde EU-leningen uitsprak.

Minister Wopke Hoekstra, na een eerder eurogroep-treffen uitgegroeid tot boeman van Zuid-Europa, had het wat dat betreft makkelijker: hij kon de pleidooien voor coronabonds pareren met de glasheldere opstelling van het parlement, die hem aan handen en voeten bindt.

ESM-leningen

Veel meer tijd ging op aan de discussie over de beoogde ESM-leningen, vooral over de voorwaarden die daaraan worden verbonden. Volgens onder meer Italië en Spanje is het absurd om deze crisis van leven en dood te verlichten met leningen die voorzien zijn van een opgeheven vingertje over de gezondheid van overheidsfinanciën. Nederland vindt het juist raar om de ESM-geldkraan geheel vrijblijvend open te draaien.

Een ander strijdpunt is het voorstel van de Europese Commissie om ongeveer 100 miljard euro beschikbaar te stellen voor werktijdverkorting. Op die manier moet worden voorkomen dat er massa-ontslagen vallen. Die steun is welkom, vinden de meeste landen, maar de duivel zit in de details. Ook hierover roert Nederland zich: Den Haag eist garanties over de tijdelijkheid van de maatregel, uit vrees dat Brussel een voet tussen de deur krijgt bij het nationale sociaal beleid.

