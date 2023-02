EU-overeenkomst over staatssteun voor groene industrie nog lang niet in zicht

De 27 Europese ministers van handel zullen deze week waarschijnlijk niet besluiten om de regels voor staatssteun te versoepelen. Ze zijn het nog lang niet eens over het juiste antwoord op het Amerikaanse subsidiepakket voor groene bedrijven, dat in maart ingaat.

Vorige week stelde de Europese Commissie voor om tijdelijk de strenge Europese staatssteunregels los te laten. Die versoepeling geeft Europese lidstaten de kans om hun groene energiesector te steunen, bijvoorbeeld met belastingvoordelen. Zowel Frankrijk als Duitsland zijn voorstander.

Maar talloze EU-landen zien het plan niet echt zitten, bleek uit de woorden van de Zweedse minister Johan Forssell. Hij stond dinsdag de pers te woord na een bijeenkomst van de Europese ministers van handel.

De ministers bespraken in Stockholm wat Europa kan doen om te voorkomen dat Europese groene bedrijven naar de VS verkassen, waar het voor hen vanaf maart een stuk goedkoper produceren zal zijn. President Joe Biden heeft een Inflation Reduction Act gelanceerd, die in Amerika gevestigde bedrijven flink voordeel geeft.

Een dubbele voorsprong

De EU wil voorkomen dat alle productie van windmolens, zonnecellen, elektrische auto’s en batterijen naar de VS verhuist, omdat het verwacht dat juist de groene sector in de komende decennia voor veel werkgelegenheid zal zorgen.

Frankrijk en Duitsland geloven dat de groene industrie juist nu extra steun kan gebruiken, zodat Europa dan dubbel op voorsprong raakt: het kan sneller de energietransitie door en behoudt industrie die een sleutelrol speelt in de toekomst.

Maar andere landen vrezen dat het loslaten van de steunregels leidt tot een verschil in de concurrentiepositie van Europese landen onderling. Grote rijke landen kunnen veel meer belastinggeld spenderen aan steun dan kleine arme landen, waardoor die extra in het nadeel zijn.

Juridische aanpak van de VS

De Zweedse Forssell zei gisteren dat veel van de 27 aanwezige ministers dinsdag erop hadden aangedrongen om de interne markt zo te houden als hij is. Hij noemde het staatssteunvoorstel van de Europese Commissie een ‘kortetermijnmaatregel’, en zei dat het voor veel landen van belang is dat het Europese concurrentievermogen ‘op de langere termijn geen schade oploopt’.

“Zonder een grondige analyse van de effecten van deze maatregel willen we het niet doen”, zei hij. Forssell lijkt het antwoord eerder te zoeken in een juridische aanpak van de Verenigde Staten. “Het is een feit dat de Inflation Reduction Act niet voldoet aan de regels van de wereldhandelsorganisatie WTO”, zei hij.

“De staatssteunregels hebben de EU altijd een goede dienst bewezen, het is een enorme stap om die te veranderen”, aldus Forssell. Hij concludeerde dat alle aanwezige ministers het noodzakelijk vinden om een antwoord te formuleren op de Amerikaanse stap, maar ook dat het nog niet duidelijk is welke stap dat moet zijn. “Ik denk dat we in lente tot een akkoord kunnen komen”, zei hij.

