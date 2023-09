EU opvallend mild over staatsgreep Gabon. ‘Rommelen met verkiezingen is óók onwettig’

“Je hebt coups, en je hebt coups”, aldus Josep Borrell afgelopen donderdag. De EU-buitenlandcoördinator wilde maar zeggen: in Gabon, waar militaire leiders afgelopen woensdag de net herkozen president Ali Bongo aan de kant schoven, is de situatie totaal anders dan in veel Afrikaanse landen waar militairen de afgelopen jaren eveneens ondemocratisch de macht grepen.

“Uiteraard zijn militaire staatsgrepen niet de oplossing, maar men mag niet vergeten dat de verkiezingen in Gabon gepaard gingen met onregelmatigheden. Als iemand rommelt met de verkiezingen, is dat ook een onwettige manier om aan de macht te komen”, verklaarde Borrell op een bijeenkomst van Europese buitenlandministers in het Spaanse Toledo.

Er valt op het hoogste Europese niveau dus zowaar enig begrip te bespeuren voor de staatsgreep in het olierijke Centraal-Afrikaanse land, dat de afgelopen halve eeuw is uitgeknepen door de Bongo-dynastie, die het land beschouwde als persoonlijk eigendom. Oud-kolonisator Frankrijk, dat nog hechte banden had met de afgezette president Ali Bongo, was woensdag weliswaar de eerste om de machtsgreep te veroordelen. En de Afrikaanse Unie schorste het land. Maar verder, wederom in de woorden van Borrell: “Het is er kalm. We zien geen risico op geweld. Geen enkel land heeft bezorgdheid getoond.” De EU-buitenlandminister zei het ook niet nodig te vinden de circa tienduizend Europese staatsburgers in het land te repatriëren.

En inderdaad: hoewel er woensdagochtend schoten klonken in hoofdstad Libreville, lijkt de staatsgreep, nu het stof optrekt, zich te hebben voltrokken zonder bloedvergieten. Terwijl de afgezette president Bongo samen met zijn familie onder huisarrest is geplaatst, komt het openbare leven in Libreville daags na de machtsgreep weer op gang, meldt persbureau AFP.

Het juiste resultaat van de verkiezingen

Gabon heeft intussen generaal Bryce Oligui Nguema naar voren geschoven als coupleider. Het voormalig hoofd van de presidentiële garde wordt komende maandag ingezworen als president van de overgangsregering die, zo beloofde hij, gaandeweg zorg zal dragen voor het herstel van de democratische instituties.

Ook de oppositie heeft van zich laten horen. Donderdag bedankte presidentskandidaat Albert Ondo Ossa de militairen. De oppositieleider moest het in de verkiezingen van vorige week zaterdag met 30 procent van de stemmen afleggen tegen Ali Bongo, maar hoopt nu dat het militaire bewind de stemmen zal hertellen, en ‘het juiste resultaat’ van deze verkiezingen zal respecteren.

Of de huidige machthebbers de democratische orde in Gabon zó snel zullen herstellen, valt nog te bezien. Ofwel, zoals café-eigenaar Jasmine Biyogo tegenover persbureau AFP tussen twee slokken bier de sfeer op straat samenvatte: “We zijn blij, we zijn bang. Het zijn twee gevoelens door elkaar”.

Generaal Brice Oligui Nguema (rechts) half augustus, die hier nog een onderscheiding opgespeld krijgt op Onafhankelijkheidsdag in Gabon. De junta heeft hem naar voren geschoven als tijdelijke leider van het land. Beeld AFP

