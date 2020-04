EU-onderhandelaar Barnier snoeihard over Londense laksheid in brexit-overleg

De Britse regering doet geen enkele moeite om haar eigen brexit-beloften na te komen. Bij de onderhandelingen met de EU over de toekomstige handelsrelatie gooien de Britten er met de pet naar. Die harde verwijten kwamen gisteren van EU-onderhandelaar Michel Barnier, na een tweede overleg­ronde met Londen. “Ik betreur dat het Verenigd Koninkrijk weigert serieus te discussiëren over een aantal fundamentele kwesties”, aldus Barnier.

De Britse uittreding uit de EU was weliswaar op 1 februari formeel een feit, maar tot eind dit jaar geldt een overgangsfase waarin het VK nog EU-lid is. Bij gebrek aan een nieuw (handels)akkoord dreigt op 1 januari alsnog een chaotische no-deal-brexit.

Overgangsperiode

Door de coronacrisis heeft het proces aanzienlijke vertraging opgelopen. Deze week werden de onderhandelingen hervat, per videoverbinding tussen Brussel en Londen. Beide partijen kunnen voor 1 juli besluiten tot verlenging van de overgangsperiode met een of twee jaar, maar de regering van premier Boris Johnson weigert zo’n verlenging in overweging te nemen, zelfs niet tegen de achtergrond van de coronacrisis.

Tegelijk doen de Britten geen enkele poging om oplossingen te zoeken voor veel heikele kwesties, aldus Barnier. “Het VK kan niet de verlenging van de overgangsfase weigeren en tegelijk de discussies over belangrijke thema’s vertragen.”

'Geen enkele juridische tekst gepresenteerd’

De bekende onderwerpen passeerden de revue, waaronder visserij. Britse ministers zeggen steeds dat ze straks heer en meester willen zijn over de Britse wateren, terwijl de EU het liefst alles bij het oude houdt, inclusief ­onbelemmerde toegang tot de EU-markt voor de exporteurs van Britse visproducten.

“Over dit cruciale onderwerp heeft het VK geen enkele juridische tekst gepresenteerd”, zei Barnier. Brussel en Londen beloofden elkaar vorig jaar nog om voor 1 juli spijkers met koppen te slaan over visserij, om de sector voldoende zekerheid te geven voor 2021.

Controleposten in Noord-Ierland

Barnier maakt zich verder grote zorgen over de uitvoering van het ­vorig jaar beklonken terugtrekkingsakkoord, dat Londen onder meer verplicht tot het optuigen van douanecontroleposten in Noord-Ierse lucht- en zeehavens. Niets wijst op enige Britse activiteit in die richting. “Er resteren nog maar acht maanden”, zei Barnier.

Hij wapperde demonstratief met het ruim driehonderd pagina’s dikke EU-document, dat als basis zou ­kunnen dienen voor een breed ­handelsakkoord. “Die tekst staat ­volledig online”, zo illustreerde Barnier de transparantie van de EU-stand­punten. “Het VK heeft ons over enkele onderwerpen tekstvoorstellen ­gestuurd. Het spijt me dat ik die niet met u kan delen, zelfs niet met de ­lidstaten of met het Europees Parlement.”

