EU moet onschuld verliezen, maar willen de landen dat zelf wel?

Het lijkt wel alsof Europa zich moet verontschuldigen voor pogingen om op het wereldtoneel mee te boksen in de zwaarste gewichtsklasse en daarbij niet schroomt om rake klappen uit te delen. De presentatie van de ‘economische veiligheidsstrategie’ van de Europese Unie werd dinsdag omkleed met de verzekering dat de EU de rest van de wereld blijft behandelen zoals ze altijd heeft gedaan: met uitgestrekte hand.

De harde geopolitieke realiteit van vandaag dwingt de EU wel tot bezinning. De Europese Commissie stelt in de veiligheidsstrategie onder meer voor om strenger te kijken naar de export van gevoelige technologieën naar landen die daar kwade (militaire) bedoelingen mee kunnen hebben.

Andersom moeten EU-landen minder afhankelijk worden van één of weinige leveranciers van cruciale importproducten. Hoe nadelig dat kan zijn, heeft de Russische energie-afhankelijkheid aangetoond. Ook zouden EU-landen scherper moeten opletten bij buitenlandse investeringen in sectoren met veiligheidsbelangen of -risico’s. Kort door de bocht geformuleerd moet de EU minder naïef worden.

Deze geopolitieke ‘Werdegang’ gaat dus wel gepaard met de nodige uitleg over dingen die juist níet veranderen. “Vooraf wil ik heel duidelijk maken dat wereldwijde integratie en open economieën een positieve kracht zijn voor Europa”, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. “Dat zal in de toekomst niet veranderen. Maar we zien ook dat de wereld rivaliserender en geopolitieker is geworden. Er is een beperkt aantal sleuteltechnologieën die op een andere en agressieve manier kunnen worden gebruikt.”

Exportvergunningen zijn nationale competentie

In de strategie wordt geen enkel land bij naam genoemd: het voorstel is met opzet ‘land-agnostisch’ gemaakt, zoals Von der Leyen het uitdrukte. Maar vicevoorzitter Margrethe Vestager (digitale zaken) wond er geen doekjes om: China en Rusland zijn de eerste landen waaraan we moeten denken. Het eerste voorstel om deze economische veiligheidsstrategie te ontwerpen stond dan ook in de China-toespraak die Von der Leyen in maart hield.

Er is nog een andere reden waarom de commissie haar woorden zo zorgvuldig kiest. Bij het opstellen van de strategie heeft Brussel de lidstaten gepolst. Veel landen trapten op de rem. Onder meer Duitsland en Frankrijk willen niet dat de EU in het geopolitieke krachtenveld blind achter de Amerikanen aanloopt. Zij pakken China veel harder aan.

Los daarvan zijn zaken als exportvergunningen en investeringsbeleid nationale competenties. Dat willen de landen graag zo houden. Daarom dient het voorstel als ‘basis voor een strategische discussie’, zoals de commissie het zelf uitdrukt. De EU-regeringsleiders trappen die discussie eind volgende week af tijdens hun zomertop in Brussel.

