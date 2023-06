EU-ministers besluiten over nieuw asielsysteem: in en uit Europa stuiteren

De Nederlandse minister Eric van den Burg ontmoet donderdag in Luxemburg zijn Europese collega’s. Ze willen proberen het eens te worden over een onderwerp waar ze al jaren over bakkeleien: de vraag waar asielzoekers moeten wachten op de uitkomst van hun procedure.

De ministers praten over de verplichte verdeling van asielzoekers over Europese landen, een onderdeel van een nieuw migratieplan waar ze lang ruzie over hadden. Nu ligt er een compromis waarover ze het misschien wél eens kunnen worden.

De hoofdmoot van het nieuwe plan bestaat eruit dat asielzoekers bij aankomst in twee groepen worden verdeeld. In de eerste groep zitten mensen die afkomstig zijn uit landen waaruit doorgaans weinig mensen worden erkend, zoals Albanië of Pakistan. In de tweede groep zitten mensen die uit landen komen waar meer dan twintig procent van de asielaanvragen wordt goedgekeurd, zoals Syrië of Afghanistan.

De mensen uit de eerste groep komen eigenlijk Europa niet in. De opvang waar ze terechtkomen kan ergens midden in Italië of Griekenland staan, technisch blijven ze in niemandsland. Daar wachten ze op de uitkomst van een snellere asielprocedure. Die moet leiden tot een snel besluit, binnen een paar weken.

Hoe de grenscentra waar deze groep wordt opgevangen er precies uit zullen zien is nog onbekend, maar het zullen afgesloten inrichtingen zijn, waarin in ieder geval ook kinderen vanaf 12 jaar wachten op uitslag van hun aanvraag. Is die negatief, dan is de bedoeling dat de mensen meteen teruggaan. Zeker 120.000 mensen per jaar moeten op die manier in en uit Europa stuiteren, zonder dat ze terechtkomen in Ter Apel of andere opvangplekken.

Twintigduizend euro

De overige mensen, uit landen waar de uitkomst van de asielaanvraag kansrijker is, belanden in de reguliere asielprocedure. Die vindt niet alleen plaats in het land waar ze aankwamen, zoals Griekenland of Italië, maar kan op verzoek van die landen ook elders in Europa plaatsvinden: bovenop het aantal mensen dat in deze landen van aankomst hun procedure blijft afwachten, wordt jaarlijks een wisselend aantal van rond de 30.000 via een verdeelsleutel toegewezen aan de overige EU-landen.

EU-landen zijn niet verplicht om asielzoekers op te nemen. Willen ze dat niet, dan moeten ze óf 20.000 euro per asielzoeker in een fonds storten, óf voor eenzelfde bedrag bijdragen aan het verminderen van de asielproblemen in Europa door hulp te bieden. Dat kan bijvoorbeeld ook door geld te geven aan herkomstlanden, die daarmee kunnen zorgen dat hun burgers niet naar Europa vertrekken of door overzee te helpen bij de terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Een mogelijkheid is ook dat landen de asielprocedure ter hand nemen van mensen die al op hun grondgebied zijn, maar die volgens de huidige regels elders een asielprocedure hadden moeten doorlopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gros van de asielzoekers in Nederland.

Voor de EU-landen wordt zo duidelijker op welk aantal asielzoekers zij kunnen rekenen. Zo zou Nederland 4,95 procent van de 30.000 te verdelen asielzoekers toegewezen krijgen of zou het daarvoor moeten betalen. Dat komt neer op 1485 mensen of 30 miljoen euro, combineren is mogelijk.

Het nieuwe plan kan de druk op Nederland aanzienlijk verminderen. Mocht er donderdag een akkoord over komen, dan is de grootste hobbel genomen. De EU werkt ook nog aan afspraken met Tunesië, waar veel migranten vandaan komen. Binnenkort gaat Commissievoorzitter Von der Leyen mogelijk naar het land, dat op zwart zaad zit en bereid lijkt om afspraken te maken in ruil voor geld.

Ook aan afspraken met landen van herkomst wordt hard gewerkt: het nieuwe plan werkt alleen als die landen de mensen die geen plek in Europa kregen, weer terugnemen.

