EU maakt zich op voor strenger toezicht vaccinexport

De kans dat Europese landen de export van covidvaccins naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië blokkeren, is groter geworden. De Europese Commissie heeft zojuist voorgesteld het ‘export-transparantie-mechanisme’, dat sinds 1 februari van kracht is, onmiddellijk aan te scherpen. Het plan komt tegen de achtergrond van toenemende frustratie over trage vaccinleveringen van onder meer AstraZeneca, maar ook ergernissen over en weer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk spelen een rol. Het VK is veel verder gevorderd in zijn vaccinatiecampagne dan alle EU-landen.

Wederkerigheid en proportionaliteit

In het commissievoorstel, dat nog moet worden goedgekeurd door de EU-landen, worden de criteria voor het exporttoezicht aangescherpt. Tot nu toe is vooral gekeken naar de vraag of de exporterende farmabedrijven zich aan hun leveringsafspraken met de EU hebben gehouden. Straks is ook de leveringszekerheid voor de EU-bevolking an sich een criterium, los van de contractuele verplichtingen.

De commissie hamert op twee pijlers onder het nieuwe toezicht: wederkerigheid en proportionaliteit. “De export moet plaatsvinden in een omgeving waarin ook dingen terugkomen”, zo vat een betrokken EU-ambtenaar dat eerste element samen. Zo zijn er ruim 40 miljoen vaccindoses van de EU naar het VK gegaan, maar geen enkele retour.

Bij de proportionaliteit weegt Brussel voortaan mee hoever een ander land is gevorderd in de vaccinatiecampagne en hoe ernstig de pandemie daar op dat moment huishoudt. Als de situatie in de EU nijpender is, kan dat een reden worden om exportzendingen te blokkeren.

Toezicht voor niet-EU-buurlanden

Tot nu toe gold het toezicht niet voor een land als Zwitserland. Dat gaat veranderen. De uitzondering die van kracht is voor de meeste niet-EU-buurlanden wordt opgeschort; ook zij krijgen het verzoek van Brussel om gegevens te verstrekken over wat er aan vaccins en grondstoffen daarvan in- en uitgaat.

Wel toezicht, geen verbod

De Europese Commissie blijft onderstrepen dat de maatregel geen exportverbod is. De afgelopen zeven weken hebben farmabedrijven 380 exportverzoeken gedaan in EU-landen. Daarvan is er slechts één geweigerd: een partij van 250.000 AstraZeneca-vaccins met bestemming Australië.

Het zijn eerder andere landen in de wereld die de vaccins voor zichzelf houden, aldus een andere EU-functionaris: “Kijk naar de realiteit: de Verenigde Staten geven voorrang aan vaccins voor de Amerikanen en exporteren niet totdat alle Amerikanen zijn gevaccineerd. Het Verenigd Koninkrijk prioriteert ook, dat wil zeggen: er komen op dit moment geen doses vanuit het VK naar de EU. India kijkt ook naar zo’n prioriteitsmechanisme. Dus als je naar het wereldwijde plaatje kijkt, zie je dat er de facto exportverboden van kracht zijn.”

