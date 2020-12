EU-leiders zetten Boris Johnson op z’n plek. ‘De hoofdsteden onderhandelen niet’

De Britse premier Boris Johnson is stevig op z’n nummer gezet op de Europese top in Brussel. Zijn pogingen om rechtstreekse brexitonderhandelingen te voeren met onder meer Duitsland en Frankrijk vielen daar helemaal verkeerd.

“Ik zal naar Brussel gaan, naar Parijs, Berlijn of waar dan ook om tot een akkoord te komen”, had Johnson donderdagavond in Londen gezegd.

“Ik zou hem uitnodigen in Londen te blijven en hard te werken”, zo kreeg Johnson het deksel op de neus van premier Rutte. “Hij moet zijn team ondersteunen om tot een afspraak te komen met het Europese team. Wij hebben onze eigen onderhandelaar, Michel Barnier, dus de hoofdsteden onderhandelen niet. We hebben een brexitteam in Brussel zitten dat voor ons die onderhandelingen doet. En die weten zich ook volledig gesteund door ons.”

Johnson zou achter de schermen ook hebben voorgesteld om maandag te telefoneren met zowel de Duitse bondskanselier Merkel als de Franse president Macron, maar ook daar liep hij een blauwtje. Een hoge EU-functionaris wist na afloop van de top te melden dat beide regeringsleiders Johnsons uitnodiging vriendelijk maar resoluut van de hand hadden gewezen, schrijft het Britse persbureau Reuters.

Intussen lijkt aan beide kanten de politieke wil weg te ebben om überhaupt nog een akkoord te bereiken. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie herhaalde haar aankondiging van woensdag, na haar stroef verlopen werkdiner met Johnson in Brussel, dat er uiterlijk zondag een knoop zal worden doorgehakt over het al dan niet voortzetten van de onderhandelingen.

Een nieuw begin voor oude vrienden

Alles wijst op een no-dealbrexit. Johnson had donderdagavond weliswaar gezegd dat hij heel Europa af zou willen reizen voor een goede afloop, maar zijn hoofdboodschap was dat een definitieve mislukking van het overleg (door hem eufemistisch ‘de Australische optie’ genoemd) ‘een sterke mogelijkheid’ is waarop de Britse bevolking zich nu moet voorbereiden.

Rutte blijft hoop houden. “De belangen om hier uit te komen zijn zo groot. Het is toch niet uit te leggen dat in deze wereld, met zo veel instabiliteit rondom Europa, dat een land met 65 miljoen inwoners en een Europese Unie met 450 miljoen inwoners een ongezellige scheiding hebben.”

Von der Leyen blikte vast vooruit op een ‘nieuw begin voor oude vrienden’ per 1 januari. Donderdag presenteerde haar commissie enkele rampenplannen voor een mogelijke no-dealbrexit, die vooral betrekking hadden op vervoer. Daarnaast gaat de commissie uit van een voorlopige handhaving van de visserij-status quo, dus met de huidige toegang van EU-vissers tot Britse wateren. Het is nog maar de vraag of het Verenigd Koninkrijk daaraan wil meewerken.

Von der Leyen vroeg Londen om de “legitieme verwachtingen van de Europese vissers te respecteren, die zijn gebaseerd op decennia-, soms eeuwenoude visserijrechten”.

