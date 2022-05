EU-leiders proberen hun irritatie over Hongaarse blokkade olieboycot te verbergen

De eerste vijf Europese sanctiepakketten tegen Rusland zijn met de snelheid van het licht van kracht geworden, maar de zesde bundel houdt er een slakkengang op na. De 27 EU-regeringsleiders, bijeen in Brussel, konden ook maandag geen doorbraak bewerkstelligen bij het gevoeligste onderdeel van dat pakket: de boycot van Russische olie.

Eén van die 27, de Hongaarse premier Orbán, is nog steeds niet tevreden met de toegezegde uitzonderingspositie voor de aanvoer van olie via een pijpleiding. Zijn veto blijft op tafel liggen totdat aan alle Hongaarse wensen is voldaan. Velen, onder wie premier Rutte, spraken wel de hoop uit dat er ‘de komende dagen’ overeenstemming wordt bereikt.

“Dat het nu wat langer duurt, is niet goed, maar ook niet rampzalig”, zei Rutte bij aankomst in Brussel. Het brede Oekraïne-overleg op de top was maandagavond laat nog aan de gang.

Een optimistisch gestemde EU-functionaris voorspelde al wel dat de EU-leiders een ‘politiek akkoord’ zouden bereiken over de olieboycot. Daarin leggen de leiders vast dat er uiterlijk eind dit jaar een einde komt aan de import van Russische olie via zeehavens. Dat is zo’n twee derde van het totaal.

Uitzondering voor landen zonder zeehavens

Wat ook vaststaat, is de uitzondering voor de landen zonder zeehavens die afhankelijk zijn van de oliepijpleiding die van Rusland door Oekraïne naar Tsjechië, Slowakije en Hongarije loopt. Maar als het over de voorwaarden van die uitzondering gaat, schoppen de EU-leiders de bal nog een eindje voor zich uit. Ze dragen hun diplomaten en ministers op om een ingewikkelde klus te klaren: een constructie waarbij landen die netjes de olieboycot uitvoeren, geen oneerlijke EU-concurrentie ondervinden van de landen die straks nog wel beschikken over goedkope Russische olie.

Met dat voorbehoud blijft het hele zesde sanctiepakket in de lucht hangen, inclusief nieuwe strafmaatregelen tegen grote Russische banken en het toevoegen van namen aan de zwarte lijst, waaronder die van patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk.

Sommige leiders moesten op hun tong bijten om hun irritatie over de Hongaarse blokkade te verbergen. “Het heeft niet zo veel zin als ik op iedere Europese Raad kritiek ga leveren op Orbán”, zoals Rutte het verwoordde. “Laten we ook een beetje begrip hebben voor die Oost-Europese landen.”

‘De Oekraïners betalen met hun leven’

Alleen de Letse premier Krisjanis Karins nam geen blad voor de mond. “We verzanden in details terwijl we het grote plaatje uit het oog verliezen. Dit gaat over geld. De Oekraïners betalen met hun leven.”

Orbán zelf schoof de schuld voor de impasse in de schoenen van de Europese Commissie. Die is begin deze maand volgens hem ver voor de muziek uitgelopen met het voorstel voor de olieboycot. “Eerst oplossingen, dan sancties”, zei de premier.

De uitzondering voor de olieaanvoer via de pijpleiding noemde hij een goede basis, maar hij heeft aanvullende eisen om Hongarije’s energiezekerheid te waarborgen. “We moeten garanties hebben dat als er een ‘ongeluk’ gebeurt met de pijplijn die door Oekraïne gaat (Orbán zinspeelde daarmee op een Oekraïens dreigement om de toevoer af te sluiten, red.) we het recht hebben om Russische olie te krijgen van andere bronnen.”

