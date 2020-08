EU-leiders erkennen verkiezingsuitslag Wit-Rusland niet

“De verkiezingen waren vrij noch eerlijk.” Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel na afloop van een digitale EU-top over de situatie in het land.

“We veroordelen het geweld en eisen een onafhankelijk onderzoek daarnaar”, aldus Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Straffeloosheid wordt volgens hem niet geaccepteerd. De leiders pleiten verder voor een “inclusieve nationale dialoog in Wit-Rusland. “Alle landen zouden zo’n proces moeten steunen”, zei Michel in een verwijzing naar Rusland. Volgens hem is de situatie “in de eerste plaats een nationale crisis”. Het gaat volgens de EU om het recht van de Wit-Russen om hun eigen leider te kiezen en hun toekomst zelf te bepalen.

Via beeldverbindingen werd vanmiddag tot een gezamenlijke strategie besloten, tegen de achtergrond van aanhoudende protesten tegen de autocratische president Aleksandr Loekasjenko. Diens zoveelste verkiezingsoverwinning op 9 augustus wordt algemeen betwist. In de dagen erna werden demonstranten mishandeld en gearresteerd. Nu hebben dus ook de gezamenlijke EU-leiders besloten de uitslag niet te erkennen.

“Onze boodschap is duidelijk”, tweette voorzitter Charles Michel van de Europese Raad aan het begin van de ingelaste top. “Het geweld moet stoppen en er moet een vreedzame en inclusieve dialoog beginnen. Het leiderschap in Wit-Rusland moet een afspiegeling zijn van de wil van de bevolking.”

Premier Rutte, die vanwege een debat in de Tweede Kamer alleen het eerste uur van de EU-top meemaakte, liet eveneens via Twitter van zich horen. “De EU – inclusief Nederland – kan de resultaten van deze verkiezingen niet accepteren. Daarom ga ik tijdens de informele Europese Raad aandringen op doortastend en eensgezind Europees optreden. De boodschap naar het regime is helder: geweld is onacceptabel, politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten en mensenrechten moeten worden gerespecteerd. De EU werkt aan gerichte sancties.”

Vanuit haar ballingsoord in buurland Litouwen richtte oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zich in een videoboodschap tot de EU-leiders. “Ik roep u op om deze frauduleuze verkiezingen niet te erkennen. Loekasjenko heeft elke legitimiteit verloren. Ik heb een nationale coördinatieraad geïnitieerd, die het proces zal leiden naar een vreedzame machtsoverdracht, via dialoog. Ik roep u op om het ontwaken van Wit-Rusland te ondersteunen.”

Harde maatregelen zullen de EU-regeringsleiders niet nemen, de top is immers informeel. Het doel van het topoverleg is tweeërlei: de Wit-Russische bevolking een hart onder de riem steken, in woord en gebaar, en diplomatieke druk uitoefenen op Moskou om niet militair in te grijpen ter ondersteuning van Loekasjenko.

‘EU hoeft zich ook niet met Minsk te bemoeien’

Dinsdag belden de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merkel en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, met de Russische president Poetin. “Er zou geen bemoeienis van buitenaf mogen zijn”, schreef Michel maandag in zijn uitnodigingsbrief aan de regeringsleiders.

De telefoongesprekken van de EU-kopstukken met Poetin waren uiteraard achter gesloten deuren, maar naar alle waarschijnlijkheid heeft de Russische president de waarschuwing teruggekaatst door te stellen dat de EU zich ook niet moet bemoeien met de interne aangelegenheden van Wit-Rusland. Volgens een EU-functionaris hebben Michel en Poetin de mogelijkheid besproken van bemiddeling door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

De beproefde ‘soft power’ van de EU, die immers niet over strijdkrachten beschikt om een eventuele Russische inval fysiek te voorkomen, zal op de top van vandaag verscheidene vormen aannemen. Zo willen Wit-Ruslands buren Polen, Letland en Litouwen een noodfonds oprichten voor slachtoffers van de repressie na de dubieuze presidentsverkiezingen van 9 augustus. Deze landen hebben, samen met een paar andere, ook gepleit voor EU-bemiddeling tussen Loekasjenko en de oppositie. Veel landen zijn ervoor om lopende financiële EU-steun aan Minsk weg te halen bij overheidsinstanties en om te buigen naar het maatschappelijk middenveld.

