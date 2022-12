EU-landen raceten naar Qatar en Azerbeidzjan voor gas, maar tegen welke prijs?

In hun haast snel onafhankelijk te worden van Rusland, sloten Europese landen tientallen akkoorden met andere landen om gas te leveren. Die zijn niet allemaal even milieuvriendelijk.

Bijna was de grote gasdeal tussen Qatar en Duitsland van afgelopen week niet doorgegaan. Duitsland wilde zich vastleggen op tien jaar, Qatar wilde een contract voor twintig jaar. Uiteindelijk maakten de landen een afspraak waarin Qatar vanaf 2026 vijftien jaar lang ieder jaar twee miljoen ton vloeibaar gas gaat leveren. Dat is een fractie van de huidige Duitse gasbehoefte, maar toch.

Duitsland wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Gas was bedoeld als transitiemiddel om van kolen naar groene energie over te stappen. Dat betekent dat het land zeker vanaf 2040 moet zorgen dat het voornamelijk draait op groene energie.

Dat gaat allemaal goed lukken, verzekerde energieminister Robert Habeck eerder deze week. Maar Pawel Zerka, onderzoeker bij denktank European Council of Foreign Relations, heeft zo zijn bedenkingen. “Alle investeringen die landen nu doen, vergen grote infrastructurele veranderingen. Het is maar de vraag of die in de toekomst allemaal nuttig zijn.”

Zerka heeft zich daar de laatste tijd beziggehouden met de wijze waarop de Europese Unie bezig is om onafhankelijk te worden van energie uit Rusland. Hij ontdekte dat de EU en haar lidstaten sinds de Russische invasie in Oekraïne 56 akkoorden hebben gesloten met landen buiten Rusland, met 23 verschillende landen.

Zeker achttien Europese landen sloten in ieder geval één nieuw energiecontract met een land buiten de EU.

Nieuwe gaspijplijn vanuit Azerbeidzjan

Ook met Qatar sloten Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Griekenland akkoorden. Azerbeidzjan wist drie Europese landen aan zich te binden. Italië, tot en met 2021 grootverbruiker van Russisch gas, wist tien nieuwe landen aan zich te binden, waaronder Congo en Angola. Het is nog in onderhandeling met Mozambique en Nigeria.

Voor zeker de helft van de nieuwe afspraken zijn grote aanpassingen nodig. Zo heeft EU een nieuwe gaspijplijn vanuit Azerbeidzjan in voorbereiding, waarmee via Griekenland gas naar de EU kan gaan vloeien. “Zulke investeringen kunnen er ook voor zorgen dat Europa meer afhankelijk blijft van gas dan het eigenlijk van plan was”, zegt Zerka. “Het geld wordt niet gestoken in de overschakeling op groene energiebronnen.”

De beloften dat alle nieuwe pijpleidingen en terminals voor vloeibaar gas in de toekomst kunnen worden gebruikt voor waterstof, moeten Europese burgers volgens Zerka niet allemaal serieus nemen. “Of dat echt zo is, wordt sterk betwijfeld door experts.”

Ten onrechte bestempeld als ‘groen’

Het Duitse instituut voor innovatie-onderzoek Isi zette onlangs vraagtekens bij die claims. De meeste terminals voor vloeibaar gas die nu worden gebouwd, zouden later alsnog voor veel geld moeten worden omgebouwd voor waterstof. “Het risico bestaat dat lng-terminals ons als groen worden verkocht, terwijl ze dat niet echt zijn”, zegt Zerka. “Dat geldt ook voor pijpleidingen.”

Zerka praat vanuit Parijs, waar hij kantoor houdt. Volgende week gaan de energiemarkten in Europa een nieuwe fase in. Dan, dat is althans de bedoeling, gaat het embargo op Russische olie in. Landen moeten het dan op korte termijn nog wel eens worden over de hoogte van een internationaal prijsplafond op olieleveranties.

Wat burgers daarvan precies zullen gaan merken is moeilijk te zeggen, zegt Zerka, Landen die in grote mate afhankelijk zijn van Russische olie, zoals bijvoorbeeld Slowakije, zijn uitgezonderd van het embargo. Andere landen zijn inmiddels zonder veel moeite overgeschakeld op andere olieleveranciers.

Zo’n embargo is een sterk signaal, maar zegt niet alles, zegt Zerka. “Als het om gas gaat, een ingewikkelder energiebron, is het Europa gelukt om in één jaar zijn afhankelijkheid radicaal te veranderen”, zegt hij. Nog maar een handvol landen betrekt gas uit Rusland, waaronder Italië.

Twee keer zoveel gas uit Rusland als in 2021

Eén land trok zich nergens iets van aan en maakte opnieuw afspraken met Rusland. Dat was Hongarije. Dat betrekt inmiddels meer dan twee keer zoveel gas uit Rusland als in 2021.

Maar Zerka zegt dat het land niet zeker is of Europese landen hun onafhankelijkheid ook in 2023 kunnen volhouden. “Deze winter zit Europa gebeiteld, want de gasvoorraden zijn nog gevuld met gas uit Rusland. Dat is er de volgende winter niet meer. Het is uiterst onzeker of alle Europese lidstaten ook dan aan hun energiebehoefte kunnen voldoen.”

Volgens Zerka is bijvoorbeeld Bulgarije alweer met Rusland aan het praten, omdat het niet in staat is zonder Russisch gas verder te gaan. Een eerder plan voor de bouw van terminals voor vloeibaar gas bleek te duur.

“Het is goed dat de Europese Unie onlangs heeft besloten om gezamenlijk deals te gaan sluiten”, zegt Zerka. “Dat geeft de kleine landen misschien wat meer mogelijkheden hun onafhankelijkheid van Russische energiebronnen door te zetten en vol te houden. Want Duitsland en Italië kunnen met Qatar onderhandelen, maar dat is een kleiner land niet gegeven.”

Lees ook:

EU-leiders bereiken akkoord over olie-embargo, maar de pijplijn naar Hongarije blijft open

De Europese top levert een doorbraak op over het beëindigen van de import van Russische olie. “Aan het eind van het jaar komt er misschien wel 90 procent minder Russische olie naar Europa”, zei een opgeluchte Mark Rutte.