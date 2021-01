EU-landen morren over het trage priktempo: ‘Een vaccinramp’

Nederland mag dan het laatste EU-land zijn waar de vaccinatiecampagne begint, het is zeker niet het enige land waar onvrede heerst over het tempo. Opvallend genoeg klinkt zelfs in Duitsland, dat tot de Europese koplopers hoort (met 265.000 gevaccineerden per 4 januari) scherpe kritiek op de voortgang van de vaccinaties. In Finland wordt geklaagd over het aantal binnengekomen prikdoses: 40.000 in december, waar dat er 300.000 hadden moeten zijn.

In Duitsland spelen sommigen de zwartepiet door naar Brussel. De Europese Commissie, die vorig jaar namens alle EU-landen de vaccinmarkt opging, krijgt het verwijt dat ze te weinig heeft besteld van het Pfizer-BioNTech-vaccin, het eerste dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau.

Boulevard-krant Bild haalde uit naar de gezondheidsministers van Duitsland, Frankrijk en Italië en Nederland, die in juni hun onderlinge samenwerking staakten en de aanbesteding van de vaccins geheel en al toevertrouwden aan Brussel. ‘Daarmee begon de vaccinramp’, aldus Bild.

De commissie heeft op liefst zes paarden gewed

De Europese Commissie spreekt de beschuldigingen tegen. We zien nu vooral aanloopproblemen, aldus een woordvoerder maandag, en die zouden zich vooral voordoen bij de productiecapaciteit en het prikbeleid in de lidstaten zelf.

Van het Pfizervaccin heeft de commissie tot nu toe 300 miljoen doses besteld. Dinsdag meldde persbureau Bloomberg dat Brussel onderhandelt over een verdubbeling daarvan. Als het Amerikaanse Modernavaccin woensdag wordt goedgekeurd, worden daarvan in principe 160 miljoen doses weggezet voor de EU-landen.

De commissie heeft vooral een rol gespeeld bij de centrale aanbesteding, om te voorkomen dat EU-landen elkaar in de wielen zouden rijden en tegen elkaar op zouden bieden. Over die strategische keuze heerst grote tevredenheid. De commissie heeft daarbij vorig jaar op liefst zes paarden gewed. Dat het Pfizervaccin zou winnen, wist toen nog niemand. De aanschaf, opslag en verdeling van de vaccins is geheel in handen van de lidstaten zelf.

Voor mogelijke logistieke problemen bij de toediening van de Pfizervaccins, zoals de grootverpakkingen en de lage bewaartemperatuur, waarschuwde de Europese Commissie de lidstaten in oktober al.

Lees ook:

De Jonge maakt een knieval: vaccineren had eerder gekund

Twee dagen eerder dan gepland beginnen toch de vaccinaties van het personeel van ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dat schreef minister De Jonge van volksgezondheid dinsdag aan de Tweede Kamer.

Zo gaat het vaccin van de Pfizer-fabriek naar de Nederlandse arm

Het coronavaccin van Pfizer wordt misschien volgende week al goedgekeurd. Drie te nemen hobbels voordat het vaccineren begint.