EU-landen en Afrika veroordelen het optreden van Poetin in Oekraïne, maar China zwijgt

Het lijkt wel het Franse noodlot: even een hoofdrol spelen op het wereldtoneel en dan toch roemloos afgaan door een zijdeur. President Emmanuel Macron was de afgelopen weken zeer actief in het leggen van contact met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Hij dacht wat toezeggingen binnen te hebben gesleept, tot maandagavond.

De erkenning van de republiekjes in Oost-Oekraïne en de aankondiging van Russische ‘vredestroepen’ heeft iedere poging tot diplomatie voorlopig onderuitgehaald. Er restte de Fransen nog één actie: vragen om een noodzitting van de VN-Veiligheidsraad, het hoogste wereldtoneel waarvan Frankrijk nog altijd een van de permanente leden is.

Daar volgde een veroordeling van Poetins optreden door Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Rusland verdedigde het eigen handelen natuurlijk, tot zover niets bijzonders. Interessanter was het optreden van een aantal tijdelijke leden, die voor een half jaar mee vergaderen, zoals India, Brazilië en Kenia.

Rond de Veiligheidsraad speelt al jaren de discussie of zij nog wel een goede afspiegeling is van de machtsverhoudingen in de wereld. Opkomende landen claimen een zetel op het hoogste niveau, maar die discussie zit compleet vast omdat de permanente leden een veto hebben. Net nu het in Oekraïne op een oorlog dreigt uit te lopen, kunnen een aantal belangrijke wereldspelers als tijdelijke leden meepraten in de Veiligheidsraad. Hoe hebben zij gereageerd?

India en Brazilië zijn behoedzaam

India sprak uitgebreid over de noodzaak van diplomatie en de-escalatie, maar zei geen woord over de soevereiniteit van Oekraïne en veroordeelde Rusland evenmin. Dat is niet vreemd, in de internationale machtsverhoudingen schurkt India al heel lang tegen Rusland – en vroeger de Sovjet-Unie – aan. Dat heeft te maken met China, waarmee India een langdurig grensconflict heeft. Buurland en vijand Pakistan heeft juist weer nauwe banden met China.

Brazilië uitte meer bezorgdheid over Oekraïne. De Zuid-Amerikaanse grootmacht ging in op de gelijkwaardigheid van alle landen en het belang van territoriale integriteit, maar deed dit zonder Rusland te noemen. Logisch, want Brazilië wil weliswaar de betrekkingen goed houden met de Verenigde Staten, die nog altijd een hoofdrol spelen in de regio, maar ondertussen heeft de autocratisch handelende president Jair Bolsonaro ook een goede band met Poetin. Vorige week ging hij nog naar Moskou om daar zijn ‘solidariteit’ uit te spreken.

Afrikaanse landen uiten harde woorden

Opmerkelijk was de bijdrage in de Veiligheidsraad van drie Afrikaanse landen. Ghana, Gabon en Kenia veroordeelden in harde woorden het Russische optreden. Interessant aan hun optreden zijn twee zaken: de eenduidige, vooraf afgesproken boodschap die de Afrikaanse eenheid uitdraagt, en de link die de drie landen leggen met het kolonialisme. Zij beschuldigen Rusland van een koloniale, paternalistische houding ten opzichte van Oekraïne, dat volgens Poetin geen serieus land is en geen eigen beslissingen kan nemen.

Een glansrol was weggelegd voor Kenia. In een rustig, maar dwingend betoog zei ambassadeur Martin Kimani: Wij in Afrika konden onze grenzen niet zelf tekenen en wij zijn er nog altijd niet blij mee. Volkeren zijn verdeeld over verschillende landen en we begrijpen het streven naar een hereniging, net zoals Rusland de veronderstelde landgenoten in het Oosten van Oekraïne wil inlijven. Maar het hertekenen van landkaarten is geen oplossing, dat leidt alleen maar tot oorlog. Wat we moeten doen is de bestaande grenzen accepteren en ondertussen meer internationaal samenwerken, zodat die willekeurig opdeling minder belangrijk wordt.

China houdt zich op de vlakte

En China? Dat land toonde een stukje op de vlakte houden van wereldniveau. De Chinese vertegenwoordiger riep alle partijen op tot terughoudendheid, noemde de situatie complex en hield verder zijn mond. Analisten zien twee verklaringen voor dit gedrag. Maandagavond waren mede door het tijdsverschil de instructies uit Peking nog niet duidelijk. En, belangrijker: het is voor China lastig een positie in te nemen. Voor Peking was het tot nu toe prima dat Poetin het Westen prikkelt, dat zorgt voor onrust en onzekerheid in de VS en Europa en dat komt de nieuwe wereldmacht niet slecht uit.

Wat Russisch gestook is prima voor Peking, maar een oorlog in Oekraïne is een andere zaak. Ook in China is territoriale integriteit een kernbegrip, al wordt het soms opportunistisch gebruikt. Zo heeft Taiwan volgens China die integriteit niet, want het is volgens de officiële lijn een opstandige provincie. Een oorlog in Oekraïne komt China bovendien ook niet goed uit: zo’n conflict zou de brandstofprijzen opdrijven en de wereldhandel verstoren, twee zaken waar Peking echt niet op zit te wachten. Ten slotte zou een oorlog de VS en Europa juist kunnen verenigen tegenover Rusland – en met die westerse eenheid schiet China niks op.

