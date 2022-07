EU-landen akkoord: energiebesparing van 15 procent moet crisis voorkomen

De EU-ministers van energie hebben een akkoord bereikt over gezamenlijke en snelle gasbesparingen de komende maanden. ‘Dit was geen Mission Impossible", meldde het Twitter-account van het Tsjechische EU-voorzitterschap, dat de ingelaste ministersbijeenkomst leidde. Naar verluidt stemde alleen Hongarije tegen het compromisvoorstel. De steun van minimaal 15 van de 27 landen was genoeg.

De afgelopen dagen hebben EU-diplomaten koortsachtig gewerkt om de uiteenlopende meningsverschillen over het voorstel van de Europese Commissie te overbruggen.

Met de besparing van ongeveer 15 procent willen de EU-landen een energiecrisis komende winter voorkomen. Die dreiging hangt de EU boven het hoofd, zeker nu het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft aangekondigd de gasaanvoer via de pijpleiding Nord Stream 1 (naar Duitsland) deze week al flink af te knijpen – officieel vanwege noodzakelijke reparaties, maar vermoedelijk als vergeldingsmaatregel voor de EU-sancties tegen Rusland.

“Alle EU-landen zijn doordrongen van het belang van besparingen op gas”, aldus minister Rob Jetten (klimaat en energie) bij aankomst in Brussel. “We moeten besparen, besparen, besparen. We zullen uiteindelijk als Europa helemaal van het Russische gas af moeten en sneller moeten inzetten op andere energiebronnen.”

Uitzonderingsposities

De voorstellen die de Europese Commissie vorige week deed over de noodzakelijke besparing van 15 procent in de maanden augustus tot en met maart (ten opzichte van het gemiddelde verbruik over de afgelopen vijf jaar) zijn inmiddels behoorlijk afgezwakt. Veel landen hebben een uitzonderingspositie bedongen, hoofdzakelijk vanwege hun geografische ligging. Zo zien Spanje en Portugal het nut niet in van een 15-procentsbesparing. Zij zijn al nauwelijks afhankelijk van Russisch gas en beschikken niet over de infrastructuur om het door hen bespaarde gas door te sturen naar andere landen.

Daardoor hoeven onder meer Spanje en Portugal mogelijk niet meer dan 10 procent te besparen. Door die uitzonderingen groeit de vrees dat het algehele 15-procentsdoel niet wordt gehaald, waardoor de energiezekerheid in de winter alsnog in gevaar komt. De Europese Commissie heeft becijferd dat de 45 miljard kubieke meter gas aan besparing die bij die 15 procent hoort, genoeg zou moeten zijn, ook als het een koude winter wordt.

De Duitse minister en vicekanselier Robert Habeck zei begrip te hebben voor landen in een bijzondere situatie, maar waarschuwde ook voor de hoge administratieve lasten die komen kijken bij het toezicht op al die uitzonderingsposities.

Dwang

Een ander discussiepunt was de manier waarop de Europese Commissie in een noodsituatie op eigen gezag had willen overschakelen van vrijwilligheid naar dwang bij de 15-procentsbesparing, mogelijk in de komende herfst. De lidstaten hebben die zeggenschap uit de handen van de commissie getrokken en bij zichzelf neergelegd. Mocht zo’n voorstel tot algehele dwang op tafel komen, dan moet een gekwalificeerde meerderheid van de EU-landen daarmee instemmen, ofwel, 55 procent van de lidstaten (15 landen) die minimaal 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen.

Verder hebben de lidstaten het oorspronkelijke idee van de commissie om dit noodplan voor zeker twee jaar te laten gelden, ingekort tot één jaar.

Onder meer Polen blijft fel tegen het dwangelement dat nog steeds in het akkoord staat. “We kunnen geen beslissing accepteren als die aan landen wordt opgelegd”, zei de Poolse minister Anna Moskwa (klimaat en milieu) bij aankomst in Brussel. De Griekse minister Kostas Skrekas (milieu en energie) noemde het aanstaande akkoord ‘een sterke boodschap van eenheid en solidariteit tegen de Russische chantage’.

