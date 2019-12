EU-klimaatdiscussie ontaard toch weer in politieke veldslag

De klimaatdiscussie op de Europese top, die had moeten leiden tot een klinkende verklaring over klimaatneutraliteit in 2050, is toch weer ontaard in een politieke veldslag. Die gaat vanavond nog tot laat door, in Brussel. De hoop van de debuterende voorzitter Charles Michel op een feestelijke persconferentie nog vóór het werkdiner vervloog kort nadat hij de discussie had geopend.

Dat Polen, Tsjechië en Hongarije (in die volgorde) moeilijk zouden doen, was verwacht. Hun bezwaren hielden tot voor kort vooral verband met geld: ze eisen financiële toezeggingen vanuit een nieuwe EU-meerjarenbegroting waarover een akkoord op z’n vroegst komend voorjaar wordt verwacht.

Ook kwam een andere splijtzwam bovendrijven: kernenergie, al speelde die kwestie de afgelopen weken al gestaag op in Europese klimaatdiscussies. Met name Tsjechië wil dat die energievorm serieus wordt genomen bij het streven naar nul CO2-uitstoot in 2050, tevens hoofddoel van de ‘groene deal’ die de Europese Commissie woensdag presenteerde.

Frankrijk, dat zwaar leunt op kernenergie, kan zich in dat Tsjechische pleidooi vinden, waarmee het krachtenveld op deze top nog wat grilliger werd dan Michel vooraf had kunnen bevroeden. “Kernenergie maakt deel uit van de transitie”, zei de Franse president Macron bij aankomst. “De kolenlanden zullen niet van de ene op de andere dag over kunnen schakelen op hernieuwbare energiebronnen”, zoals zon en wind.

Tegenstanders

Tsjechië is nu voor ongeveer de helft van zijn energieverbruik afhankelijk van kolen en wil de komende decennia nieuwe kerncentrales bouwen als alternatief. De vraag is of zulke projecten in aanmerking komen voor de miljarden euro’s aan ‘groene’ steun uit de EU-potten die daarvoor in voorbereiding zijn.

Viktor Orbán, premier van Hongarije (voor een derde afhankelijk van kernenergie), wil daarom dat de Europese Investeringsbank, die vorige maand aankondigde zich per 2021 terug te trekken uit fossiele energieprojecten, naast zonne- en wind- ook kernenergie ondersteunt. Tegelijk zit Orbán ook nog op de bekende lijn dat de energietransitie in zijn land door anderen moet worden betaald. “We kunnen niet toestaan dat Brusselse bureaucraten arme mensen en arme landen laten betalen voor de strijd tegen klimaatverandering.”

De grootste tegenstanders van het stimuleren van kernenergie als onderdeel van de transitie zijn Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. Volgens de Luxemburgse premier Bettel zou dit ‘een verkeerd signaal’ zijn.

De Tsjechische premier Babis noemde Oostenrijk hypocriet, omdat dit buurland (dat zelf geen kernenergie opwekt) een deel van zijn energiebehoeften moet importeren uit het ‘nucleaire’ Tsjechië. “Kernenergie is schone energie, zonder enige uitstoot. Ik begrijp niet dat zo veel landen daar moeilijk over doen.”

Na een korte onderbreking, waarbij de geplande persconferenties werden afgeblazen, werd de verhitte discussie hervat, terwijl diplomaten koortsachtig aan een formulering werkten die iedereen zou kunnen bekoren. Het is immers een halszaak dat de EU, tegen de achtergrond van de aflopende VN-klimaattop in Madrid, zich zou committeren aan de uitstootvrije deadline van 2050.

Als mogelijk tekstcompromis werd genoemd dat elk land binnen die doelstelling vrij wordt gelaten om zijn eigen energiemix te kiezen, zonder daarbij expliciet kernenergie te noemen.

De dag begon in Brussel overigens met een opmerkelijk protest van Greenpeace-activisten. Zij slaagden erin om in alle vroegte en met behulp van een zelf gecharterde brandweerwagen de gevel te beklimmen van het raadsgebouw waarin de EU-top later op de dag zou plaatsvinden. Ze hingen er een spandoek op met de tekst ‘climate emergency’ en lieten fakkels branden. De politie maakte een (vreedzaam) einde aan de actie en verrichtte tientallen arrestaties.

