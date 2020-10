EU-grensbewakers van Frontex stuurden op zee illegaal migranten terug

Schepen van de Europese grensbewakingsdienst Frontex zijn medeplichtig aan zogeheten illegale ‘pushbacks’ van migranten die probeerden het Europese vasteland te bereiken via Griekse wateren. Bij dergelijke pushbacks worden migranten die zich reeds in Europese wateren bevinden, teruggestuurd naar gebied buiten de grenzen van de Europese Unie.

De betrokkenheid van Frontex bij die illegale praktijken volgt uit een analyse van open source bronnen, gelekte documenten, beeldmateriaal en gesprekken met zowel migranten als Frontex-personeel, uitgevoerd door een journalistiek onderzoekscollectief waarbij onder meer Bellingcat, Der Spiegel en ARD zijn betrokken.

De Griekse kustwacht wordt al langer beschuldigd van illegale pushbacks, maar Frontex heeft altijd elke betrokkenheid ontkend. Nu lijkt er dus wel degelijk sprake te zijn van betrokkenheid van het Europese agentschap, dat als een van zijn kerntaken heeft om Europese grenscontroles ter land, ter zee en in de lucht te coördineren.

Uit het onderzoek blijkt dat Frontex-personeel sinds maart dit jaar in ten minste één geval actief betrokken was bij een pushback van migranten op zee op de Turks-Griekse grens. Het ging om een voorval op 7 juni met 47 migranten in een rubberboot net voor de kust van het Griekse eiland Lesbos. Een schip van Frontex onderschepte de boot en versperde deze de weg waarna de Griekse kustwacht de boot benaderde en deze terugstuurde naar Turkse wateren.

Bij enkele andere incidenten was personeel van het agentschap getuige van zo’n illegale pushback, maar greep het niet in. Daarmee lapt Frontex internationale wetgeving aan zijn laars die voorschrijft dat er moet worden ingegrepen bij dergelijk illegale pusbacks. Frontex is bovendien verplicht om asielzoekers op zee te redden, indien schepen van het agentschap een boot in moeilijkheden aantreffen.

Naast directe en indirecte medewerking aan de illegale pushbacks op zee, hebben de onderzoekers ook bewijs gevonden dat Frontex interne rapporten over deze activiteiten censureert. Anonieme bronnen binnen Frontex bevestigen dat de illegale praktijken onder het tapijt worden geschoven. Frontex heeft nog niet gereageerd op de berichten.

