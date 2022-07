EU-energieministers staan voor zomerse krachtproef

Brussel is dinsdag weer eens het toneel van die bekende tegenstrijdigheid in de Europese Unie: de roep om solidariteit tussen de lidstaten, gekoppeld aan de roep (soms door dezelfde landen) om behoud van nationale zeggenschap. De EU-energieministers, onder wie Rob Jetten, moeten in een ingelaste vergadering een akkoord zien te bereiken over een snelle en gezamenlijke gasbesparing van 15 procent.

De Europese Commissie stelde dat vorige week voor, met een beroep op die onderlinge solidariteit. Aan de vooravond van het overleg heerst enig optimisme over de kans op overeenstemming, maar de vraag is hoeveel er in het streven naar een compromis overblijft van de commissievoorstellen – en dus van die solidariteit.

Landen kunnen vragen om uitzonderingspositie

Door de oorlog in Oekraïne en de gestaag wegvallende gasleveranties door Rusland aan de EU dreigt een energiecrisis in de winter. De commissie schetste vorige week een somber scenario. Maandag kreeg dat pessimisme vers voedsel. Het Russische staatsbedrijf Gazprom maakte bekend de gasaanvoer door de pijpleiding Nord Stream 1 (naar Duitsland) vanaf woensdag te beperken tot 20 procent van de maximale capaciteit, officieel vanwege noodzakelijke reparaties.

Dat verhoogt de druk op de EU-energieministers om eendracht uit te stralen nog meer. Die eensgezindheid was afgelopen week ver te zoeken. Veel landen, ook Nederland, zeiden dat ze niet met de commissievoorstellen in deze vorm konden instemmen.

Sindsdien is er het nodige veranderd. De gevraagde gasbesparing van 15 procent voor elk land (vergeleken met het gemiddelde verbruik over de afgelopen vijf jaar) blijft grotendeels overeind. Maar landen kunnen eerder een beroep doen op bijzondere (geografische) omstandigheden om iets van dat percentage af te knabbelen. Nederland, dat eigenlijk een ambitieuzer EU-streefcijfer dan die 15 procent had gewild, eist wel dat landen die om die uitzonderingsposities vragen, met een goed verhaal komen.

Dwang

De grootste weerstand ging over de manier waarop de Europese Commissie in een noodsituatie op eigen gezag had willen overschakelen van vrijwilligheid naar dwang bij de 15-procentsbesparing, mogelijk in de komende herfst. De lidstaten hebben die zeggenschap uit de handen van de commissie getrokken en bij zichzelf neergelegd. Mocht zo’n voorstel tot algehele dwang op tafel komen, dan moet een gekwalificeerde meerderheid van de EU-landen daarmee instemmen.

“De buitenwereld kijkt toe”, zo verwoordt een hoge EU-diplomaat de druk die dinsdag op het ministersoverleg ligt. “We houden ook de Russische media in de gaten. Daar vallen al termen als ‘mislukking’ en ‘bewijs van onenigheid’. Dat willen we vermijden. We moeten laten zien dat de EU verenigd is.”

Lees ook:

Zuid-Europa vereffent een oude rekening met verzet tegen gasplannen

Het plan van de Europese Commissie om komende maanden 15 procent minder gas te verbruiken, valt slecht bij veel lidstaten. Vooral de mogelijke dwang vanuit Brussel stuit tegen de borst.

Brussel dreigt met dwang bij energiebesparing

Regeringen en experts slaan alarm over een dreigende energiecrisis komende winter door gastekorten.