EU dreigt met sancties tegen Iran wegens dodelijke drones boven Oekraïne

De Europese Unie zal stevige sancties instellen tegen Iran, als dat land inderdaad de leverancier is van de dodelijke drones die Rusland inzet in Oekraïne. Dat kondigde EU-buitenlandchef Josep Borrell aan na afloop van een EU-ministersbijeenkomst in Luxemburg. Teheran blijft ontkennen dat het om Iraanse drones gaat. Het Kremlin laat er niets over los, maar volgens de regering in Kiev stapelen de bewijzen zich op.

Maandag werd de Oekraïense hoofdstad opnieuw aangevallen door de onbemande vliegtuigjes. Tijdens de ochtendspits werd de directe omgeving van een centraal gelegen treinstation getroffen. De EU-ministers van buitenlandse zaken bespraken de kwestie in Luxemburg, maar konden hierover nog geen besluiten nemen, bij gebrek aan hard bewijs dat het inderdaad om Iraanse drones gaat. “We zijn bewijsmateriaal aan het verzamelen en staan klaar om te reageren met de instrumenten die ons ter beschikking staan”, aldus Borrell.

Volgens het Amerikaanse ministerie van defensie staat het vast dat Iran de drones heeft geleverd. De Oekraïense strijdkrachten zouden overigens zeer succesvol zijn in het neerhalen ervan, aldus het Pentagon. Afgelopen weekeinde meldde The Washington Post, op gezag van anonieme bronnen bij westerse inlichtingendiensten, dat Iran ook afspraken met Rusland heeft gemaakt over de levering van langeafstandsraketten. Het zou gaan om de raketsystemen Fateh-110 en Zolfaghar, die doelen kunnen raken op afstanden van 300 tot 700 kilometer.

“Wij leveren geen wapentuig, aan geen enkele partij van de landen in oorlog”, zo hield woordvoerder Nasser Kanaani van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken zondag vol.

Afsluiten van het internet

Intussen hebben de EU-ministers wel sancties getroffen tegen Iran, maar om een heel andere reden: de dood van de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini. Zij zou door de politie zwaar zijn mishandeld omdat ze haar hidjab niet volgens de voorschriften zou hebben gedragen. Haar dood heeft een wereldwijde protestgolf tegen het Iraanse regime in gang gezet. In Iran zelf worden die protesten bruut neergeslagen.

Aan de reeds sinds 2012 bestaande Iraanse sanctielijst van de Europese Unie zijn nu elf individuen en vier entiteiten toegevoegd, waaronder de Iraanse zedenpolitie (ook bekend onder de naam ‘moraliteitspolitie’) die de strenge hoofddoekregels handhaaft. Alle gesanctioneerden waren op één of andere manier betrokken bij de dood van Amini en de nasleep ervan. Het hoogste kopstuk op de lijst is minister Issa Zarepour van informatie- en communicatietechnologie. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het afsluiten van het internet.

De gesanctioneerden mogen de EU niet meer in en hun eventuele banktegoeden aldaar worden bevroren. Bovendien is het EU-burgers en -bedrijven verboden om hen financieel te steunen.

Oekraïne: trainingsmissie en een half miljard extra voor wapens De oorlog in Oekraïne stond uiteraard weer hoog op de agenda van de EU-ministers van buitenlandse zaken, maandag in Luxemburg. Daar viel het formele besluit om een EU-trainingsmissie voor Oekraïense militairen op te zetten. Die missie (Eumam gedoopt) zal zeker twee jaar duren en tegen die tijd minstens 15.000 militairen hebben getraind op EU-grondgebied. Onder meer Polen wordt in dat verband genoemd. Verder bereikten de ministers een akkoord over een half miljard euro aan nieuwe financiële steun voor wapenleveranties aan Oekraïne. De EU-landen die wapens leveren, kunnen de kosten daarvan al enige tijd verhalen op Brussel, specifiek op de zogeheten Europese Vredesfaciliteit. Het is de zesde keer dat dit fonds, dat buiten de reguliere EU-begroting valt, voor die financiering wordt gebruikt. In totaal gaat het tot nu toe om ruim 3 miljard euro.

Lees ook:

Goedkope Russische ‘Alibaba-drones’ ontregelen Oekraïne met zwermtactiek

Aanvankelijk werden ze bespot, maar nu verwoesten eenvoudige Iraanse drones heel wat Oekraïens materieel.

VS zetten Iraanse bedrijven die drones leveren aan Rusland op sanctielijst

Iraanse bedrijven die iets te maken hebben met het leveren van drones aan Rusland, zijn op de Amerikaanse sanctielijst gezet. Ondertussen moet nog blijken of de onbemande vliegtuigjes Rusland zullen helpen in de strijd.