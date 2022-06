EU-buitenlandchef Borrell noemt Russische graanblokkade een oorlogsmisdaad

De Europese buitenlandchef Josep Borrell deed de uitspraak maandag bij aanvang van een EU-ministersvergadering in Luxemburg. Volgens Borrell probeert Moskou de schuld voor de internationale voedselcrisis ten onrechte bij de westerse sancties tegen Rusland te leggen.

“Onze sancties richten zich niet op voedsel. Dit komt door de oorlog.” De Spanjaard waarschuwde voor ‘het risico van een grote hongersnood in de wereld, vooral in Afrika’. Meer dan 20 miljoen kilo graan ligt opgeslagen in graansilo’s in Oekraïne en kan het land niet uit, omdat Rusland de havens aan de Zwarte Zee blokkeert. “Miljoenen mensen zullen deze week niet kunnen eten”, aldus Borrell. “We roepen Rusland op om de blokkades van de havens op te heffen.”

‘Andere creatieve oplossingen zijn bespreekbaar’

Ook minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken sprak in Luxemburg van een ‘levensgroot probleem, letterlijk’. Intussen zijn er internationale pogingen om het Oekraïense graan over land weg te krijgen. Maar gezien de enorme hoeveelheden zet transport per vrachtschepen meer zoden aan de dijk, aldus Hoekstra. “Als er andere creatieve oplossingen kunnen komen die dat graan het land uit halen – zolang we intussen niet door de Russen worden gechanteerd – dan zijn die voor Nederland bespreekbaar.”

De EU-ministers van buitenlandse zaken spraken ook over het voorstel van de Europese Commissie om Oekraïne en Moldavië de status van kandidaat-EU-lid te geven. De 27 regeringsleiders moeten daarover eind deze week een beslissing nemen, tijdens hun EU-top in Brussel.

‘We kunnen ons geen strategische tunnelvisie veroorloven’

Vrijdag verraste Hoekstra met de mededeling dat Nederland zich achter die kandidaat-status voor Oekraïne schaart. Lange tijd had het kabinet vooral op de rem gestaan. Of inmiddels ook een meerderheid in de Tweede Kamer ‘om’ is, moet woensdag blijken, tijdens een debat over de EU-top.

In Luxemburg herhaalde Hoekstra de argumenten van het kabinet. “De Europese Commissie is met een gebalanceerd voorstel gekomen, dat recht doet aan de geopolitieke realiteit. We leven in een tijd waarin eenheid het eerste gebod is.”

Op de EU-top moet blijken of ook andere sceptici, waaronder Denemarken en Portugal, zich voegen naar een benodigde consensus. Minister Alexander Schallenberg van Oostenrijk, eveneens een kritisch land, leek een voorwaarde te verbinden aan een ‘ja’. “Wat wij van de EU-top verwachten, is een duidelijk signaal richting het oosten, maar ook richting het zuidoosten.” Schallenberg verwees daarmee naar de landen op de westelijke Balkan, waarvan sommige al jaren in de EU-wachtkamer zitten. “We kunnen ons geen strategische tunnelvisie veroorloven.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, vindt dat het haar rol is om gedurfde voorstellen te doen. Nu hoopt ze dat de lidstaten later deze week haar advies om Oekraïne kandidaat-EU-lid te maken, zullen overnemen.

Turkije en Rusland denken dat een veilige corridor voor graantransporten uit Oekraïense havens binnen handbereik ligt. Oekraïne meent van niet.

Rusland speelt de vermoorde onschuld. Stijgende graanprijzen, hongersnood? Dat is de schuld van het Westen en Oekraïne.