EU bereikt deal over brexit met Londen

EU-onderhandelaar Michel Barnier geeft uitleg op een persconferentie in Brussel. “Het is een evenwichtige overeenkomst voor de EU en het Verenigd Koninkrijk en het bewijs van onze vastberadenheid oplossingen te vinden”, aldus Juncker. “We hebben een prachtige nieuwe deal die ons weer controle geeft”, zegt Johnson.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9