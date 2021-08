Ethiopië mobiliseert burgers om de uitbreidende burgeroorlog te smoren, voor het te laat is

Steeds meer Ethiopische regio’s raken betrokken bij de burgeroorlog die begon in de deelstaat Tigray. Deze maand breidden de gevechten zich uit naar de aangrenzende deelstaten Afar en Amhara. De bevrijdingsbeweging van de grootste deelstaat Oromo, midden in het land, sloot zich deze week aan bij de strijd van de Tigrayers tegen de regering in hoofdstad Addis Abeba.

Premier Abiy Ahmed riep afgelopen dagen de algehele mobilisatie uit. “Nu is het moment voor alle jonge fitte Ethiopiërs om in het leger te gaan om zo hun patriottisme te tonen.”

De oproep komt nu de milities uit Tigray – de Tigray Defense Forces (TDF) – het Ethiopische leger grotendeels hebben verslagen in de thuisstaat, na negen maanden strijd. Inmiddels rukt de TDF op en opende drie fronten, twee in de deelstaat Amhara en een in de deelstaat Afar. De milities veroverden eind vorige week het pelgrimsoord Lalibela in Amhara, met uit rotsen gehouwen kerken uit de twaalfde eeuw, op de route richting de hoofdstad Addis Abeba. Een andere aanvalslinie richt zich op de aanvoerweg door Afar, de deelstaat die Djibouti aan de kust verbindt met Addis Abeba.

De hoofdstad van Ethiopië is nog ver weg, maar zo’n dertig jaar geleden hebben de Tigrayers met een langzame opmars het toenmalige dictatoriale communistische regime van Mengistu verjaagd. Gevreesd wordt dat de geschiedenis zich kan herhalen.

De kers op de taart

De situatie voor premier Abiy werd deze week nog gecompliceerder. Het Oromo Liberation Front (OLA) uit de grootste deelstaat Oromo, waar 35 procent van de Ethiopische bevolking woont, kondigde aan te gaan samenwerken met de politieke partij uit Tigray, de TPLF, in de strijd tegen de regering. De leider van de TPLF, Debretsion Gebremichael, bevestigde telefonisch aan persbureau Reuters dat er gesprekken zijn met OLA over samenwerking. De woordvoerder van OLA, Odaa Tarbii liet weten dat “er een gemeenschappelijk doel is om de dictator Abiy te verdrijven”.

OLA is een afsplitsing van wat eens het Oromo Bevrijdingsfront (OLF) was, dat met het aantreden van premier Abiy in 2018 terugkeerde in de legale politiek in Ethiopië. Met de komst van Abiy werd de al 27 jaar aan de macht zijnde TPLF aan de kant geschoven. De partij bestuurde het land met uiterst harde hand. De TPLF trok zich terug op de thuisbasis in Tigray en heeft er vanaf 2018 alles aan gedaan om Abiy tegen te werken.

Die tegenwerking resulteerde begin november vorig jaar in een burgeroorlog toen Abiy het Ethiopische leger naar Tigray stuurde om orde op zaken te stellen en de TPLF een kopje kleiner te maken. Die strijd verloor het leger en Abiy trok zijn troepen eind juni terug. Sindsdien is de deelstaat geïsoleerd en lijden vijf van de zes miljoen Tigrayers honger. Aan alles is gebrek.

De woordvoerder van TDF, Getachew Reda, zei tegen persbureau Associated Press dat de oprukkende milities alleen de blokkade van Tigray willen doorbreken zodat hulpgoederen en voedsel Tigray weer kunnen bereiken. “Als er op ons geschoten wordt, marcheren we door, zo nodig naar Addis Abeba. Als Abiy daarbij valt, is dat de kers op de taart.”

