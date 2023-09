Estlandse premier en Poetin-critica Kallas onder vuur: haar man doet zaken met Rusland

Al twee weken woedt rond de Estlandse premier Kaja Kallas een storm die maar niet bedaren wil. Kallas geniet alom bekendheid vanwege haar zeer principiële stellingname voor Oekraïne en tegen Rusland. Onder haar bewind heeft Estland (1,3 miljoen inwoners) relatief veel wapensteun gegeven aan Oekraïne, en mede dankzij haar diplomatieke inspanningen kwam er vorig jaar een EU-fonds voor wapens voor Kiev.

Maar terwijl Kallas, in Estland en daarbuiten, pleidooien afstak voor een totale economische boycot tegen Rusland wegens de invasie van Oekraïne, bleef haar echtgenoot handel drijven met een in Rusland gevestigd bedrijf.

Afgelopen mei nog kapittelde Kallas Baltische bedrijven die producten op de sanctielijst leveren aan Russische buurlanden, met als eindbestemming Rusland. Spullen verkopen terwijl je weet dat die ook door het Russische leger worden gebruikt is hypocriet, preekte Kallas bij de zakenlieden, ‘op een verborgen manier’ steunen jullie Rusland.

Haar man handelde niet in goederen op de sanctielijst, zo luidt één argument waarmee Kallas zich verweerde. Of dat klopt is niet onomstreden. De transportfirma waarvan haar man voor een kwart mede-eigenaar was, leverde sinds de oorlog goederen ter waarde van 29 miljoen euro aan een spuitbussenfabrikant in Sint-Petersburg, zo onthulden Estlandse media.

Het spijt me zeer

Inmiddels heeft haar man volgens de premier zijn aandelen en functie in het bedrijf opgegeven. “Het spijt me zeer dat zo’n situatie is ontstaan, en ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan”, zo ging Kallas door het stof. “Mijn zienswijze is op geen enkele manier veranderd: iedere activiteit in Rusland of in verband met Rusland moet stoppen.”

Maar daarmee is de kous niet af. Ongeloof oogstte de premier met haar bewering dat ze niets wist van de zakelijke activiteiten van haar man, omdat ze daar thuis nooit over praatten. Slap excuus, oordeelden critici, want uit Kallas’ belastingopgaven blijkt dat ze het bedrijf van haar man vorig jaar nog 350.000 euro geleend had.

Politiek geslacht

Kallas komt uit een politiek geslacht. Ze is dochter van een oud-premier, en nazaat van een van de stichters van Estland in 1918. Haar oma was een van de honderdduizenden Balten die onder Sovjet-leider Stalin naar strafkampen werden verbannen. Kallas’ compromisloze houding tegenover Poetin en zijn regime leverde haar in eigen land en daarbuiten aanzien op: haar naam deed de ronde als opvolger van Navo-chef Jens Stoltenberg.

Maar volgens een opiniepeiling die op 31 augustus werd gepubliceerd vindt 66 procent van de Esten dat ze moet opstappen. Tot de critici behoort ook president Alar Karis, die een week geleden al stelde dat de kwestie schade toebrengt aan het aanzien van Estland. Volgens Kallas is dat onzin, ze zou van haar buitenlandse collega’s juist alleen maar aanmoedigingen krijgen om aan te blijven.

‘Ik zou al weg zijn’

De president gaat met zijn kritiek nog verder in een tv-interview dat woensdag wordt uitgezonden, maar waarvan al citaten zijn vrijgegeven. “Het zou mijn persoonlijke voorkeur hebben gehad als het hoofd van de regering haar ontslag had aangeboden”, zegt hij. “Als ik premier was geweest, zou ik waarschijnlijk sneller hebben gereageerd.”

De (partijloze) president bekleedt een vooral ceremoniële functie, en gaat niet over Kallas’ ontslag. Maar zijn uitspraak is wel koren op de molen van de oppositie. Die dreigt na het parlementaire reces volgende week een motie van wantrouwen in te dienen.

In haar eigen Hervormingspartij geniet ze nog steun; één partijprominent suggereerde dat het schandaal uit de koker komt van Poetin. Kallas’ lot lijkt af te hangen van de twee overige partijen in haar regeringscoalitie. Het electoraat van die partijen is verdeeld in twee gelijke kampen over de vraag of ze kan aanblijven.

