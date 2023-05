Esraa en Rashida vluchtten uit Soedan naar Cairo: ‘We moesten 530 euro betalen voor een visum’

Veel Soedanezen vluchten voor de burgeroorlog in hun land naar Egypte. Daar reizen ze door naar de grootste stad Cairo, maar hun toekomst is er onzeker.

In een goedgevulde huiskamer vol Soedanese vrouwen en een paar jonge kinderen lijkt het op het eerste gezicht een gezellige familiebijeenkomst, waar vrolijk wordt gelachen en onderling grappen worden gemaakt. De bedrukte, gesloten gezichten van twee vrouwen in de hoek van de kamer verraden de tocht van bijna een week die de twaalfkoppige familie Farag-Allah heeft moeten afleggen om in Cairo te komen. Na jarenlang conflicten in het thuisland lijkt een vorm van berusting te zijn, al weten ze dat ze niet meer zullen terugkeren naar hun thuisland.

Met op tv de nieuwszender Al Jazeera die verslag doet van de strijd in Soedan, zit de familie met zussen en hun kinderen samengeperst op de banken van het eenvoudige appartement van een tante in Cairo. “We zijn hierheen gekomen omdat we hier familie hebben”, vertelt Esraa Farag-Allah (27) zelfverzekerd, “maar we moeten gauw een eigen appartement vinden, want nu wonen we hier met veel te veel mensen.”

Dat is niet zonder risico, weet Amira Limbo. Ze is zelf Soedanese en sinds twintig jaar woonachtig in Cairo, nadat ze met een studiebeurs hier op een universiteit kwam studeren. Nu staat ze met de lokale hulporganisatie Strong Wings de Soedanese gemeenschap bij en is ze druk met alle net aangekomen vluchtelingen. “Huisbazen kunnen de Soedanese huurders eruit zetten als het te vol is in een appartement”, zegt ze. “Daardoor zijn er al meerdere families op straat beland, dus ze moeten snel iets voor zichzelf vinden.”

Voordat het conflict tussen de RSF en het Soedanese leger losbarstte, waren al zo’n 50.000 Soedanese vluchtelingen geregistreerd bij de Verenigde Naties in Egypte. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger. Veel Soedanezen zijn in de loop der tijd als economisch migrant gekomen en in allerlei sectoren, vooral de handel, terug te vinden. Vluchtelingen vinden voornamelijk laaggeschoold werk in de schoonmaak of keukens van restaurants.

In verschillende arbeidersbuurten in Cairo zijn veel Soedanezen te zien. Zo ook in de wijk Hadayek El-Maadi waar de familie Farag-Allah verblijft. Hun reis was niet alleen fysiek uitputtend, maar ook financieel belastend. Esraa: “We moesten aan de grens 350.000 Soedanese Pond (530 euro) per persoon betalen voor een visum.” Het laat zien dat alleen de welgestelde Soedanezen het conflict kunnen ontvluchten. “Een Soedanese soldaat nam onze paspoorten in en wilde 4000 dollar hebben om ons de grens over te helpen. We hebben vier dagen aan de Soedanese kant van de grens moeten wachten. Na onderhandelen heeft hij het voor 1000 dollar gedaan en kregen we onze paspoorten terug.”

Snoepgoed voor de kinderen

In Egypte werden ze naar eigen zeggen beter behandeld. “Een Egyptische politieagent was erg behulpzaam en hielp ons met het regelen van een busje om naar Aswan te komen”, zegt Esraas tante Rashida Farag-Allah (54) die erbij is komen zitten. “Ook de inwoners van Aswan hielpen ons met onder meer eten en snoepgoed voor de kinderen.”

Bij aankomst in Cairo merkte ze meteen een andere ontvangst. “Mensen hier gaan gebukt onder de huidige omstandigheden, dat slaat terug op ons”, vertelt Rashida, doelend op de economische malaise waar Egypte mee kampt. In een jaar tijd verloor de Egyptische pond de helft van zijn waarde ten opzichte van de dollar, liep de inflatie op tot 40 procent en voor voedsel en drinken tot zelfs 60 procent.

Een probleem waar Limbo met haar werk voor Strong Wings ook mee te maken heeft. “Wij hebben geld nodig om alle nieuwkomers te kunnen helpen, en proberen nu via ambassades fondsen te werven om onder meer tijdelijk appartementen te huren waar families voor enkele maanden terecht kunnen, totdat ze economisch op eigen benen kunnen staan.”

Uitgemaakt voor ‘chocola’

Limbo vertelt het vol zelfvertrouwen, in haar kleurrijke outfit van haar hoofddoek met bloemetjesmotief en roze schoenen. Ze wil optimistisch blijven, want ondertussen gaan de activiteiten die veertien vrijwilligers van allerlei nationaliteiten organiseren ook nog door. “We sporten met de kinderen, geven informatie over de processen bij de VN over hoe ze hun vluchtelingenstatus kunnen verkrijgen, hun rechten als vluchteling, maar ook hoe ze zich moeten aanpassen aan het leven in Cairo”, vertelt Limbo.

Niet alle Egyptenaren geven de Soedanezen een warm welkom. “We worden uitgemaakt voor ‘zwarte’ of ‘chocola’. Dat is heel naar, maar we leren de Soedanezen zich daar niks van aan te trekken. Dit is hoe sommige Egyptenaren zijn, dat verandert niet.”

In de huiskamer bij de Farag-Allahs ontbreken de mannen. “Ik hoop dat mijn man gauw kan overkomen”, zegt Esraa. “Het was te duur om voor hem ook een visum te regelen, hopelijk kan hij zich gauw bij ons aansluiten.” Plannen om op korte termijn terug te keren naar Soedan heeft de familie niet. “Het is er al sinds 2019 hommeles. De scholen zijn al zo vaak gesloten, de situatie is er te onstabiel om er veilig te kunnen leven.”

