Ernstige luchtvervuiling in New Delhi, minder auto's de weg op

Alleen auto’s met een even getal op de kentekenplaat mogen maandag de weg op. Dinsdag is het de beurt aan de oneven getallen.Tot ten minste 15 november wordt op deze manier steeds afgewisseld, in de hoop de smog te verminderen.

Indiase en buitenlandse toeristen dragen maskers tegen de smog in de stad New Delhi. Beeld AP

Volgens de autoriteiten van de stad worden zo honderdduizenden auto’s van de weg geweerd. Degenen die toch met een verkeerd nummerplaat de weg opgaan, riskeren een boete van 4000 roepie, omgerekend zo’n 50 euro. Volgens getuigen lijkt het erop dat veel mensen zich maandag aan de regel houden. De ochtendspits was in ieder geval rustig.

De regering van India heeft afgelopen vrijdag de noodtoestand afgeroepen vanwege de extreme smog. De luchtverontreiniging was dit jaar nog niet zo ernstig. Scholen zijn maandag dicht en miljoenen mensen hebben speciale maskers gekregen. Ook gelden er restricties voor bouwwerkzaamheden.

Een man met een beschermend gezichtsmasker fietst door het de met smog bedekte Indiase hoofdstad New Delhi. Beeld AFP

