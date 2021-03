Eritrese troepen trekken zich na topoverleg terug uit Tigray

Eritrese troepen trekken zich terug uit de noordelijke Ethiopische deelstaat Tigray, waar een bloedige burgeroorlog woedt. Vooral Eritrese militairen maken zich er schuldig aan massaverkrachting, plundering en het op grote schaal executeren van burgers.

Premier Abiy Ahmed van Ethiopië kondigde de terugtrekking vrijdag aan, na overleg met president Isaias Afwerki van buurland Eritrea. Tot afgelopen dinsdag ontkende Abiy bij hoog en bij laag dat Eritrese divisies in Tigray meevochten aan de kant van het Ethiopische leger. Daar vechten ze tegen milities van de TPLF, de partij die Tigray leidt en die tot het aantreden van Abiy de federale staat domineerde.

Abiy stelde gisteren dat de Eritrese eenheden het grensgebied tussen Tigray en Eritrea zullen verlaten. In werkelijkheid zijn Eritrese militairen tot diep in Tigray operationeel, tot zelfs in de hoofdstad van de deelstaat, Mekele. Het Ethiopische leger zal volgens Abiy nu de grensbewaking onmiddellijk overnemen. Daarmee is niet gezegd dat de circa veertien Eritrese divisies het Ethiopische grondgebied in Tigray al hebben verlaten. Wanneer ze zich terugtrekken is niet gezegd.

Etnische zuivering

Abiy staat onder grote internationale druk van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten om een einde te maken aan de gruwelijkheden en de burgeroorlog in Tigray. Vorige week vrijdag arriveerde de Amerikaanse Democratische senator Chris Coons als speciaal gezant van president Joe Biden in Addis Abeba voor overleg met de Ethiopische premier. Coons en Abiy zouden urenlang met elkaar hebben gesproken.

Eerder had de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Antony Blinken, in niet mis te verstane bewoordingen gezegd dat de Eritrese troepen Tigray dienden te verlaten. Ook sprak Blinken van ‘een etnische zuivering’ die In Tigray plaatsheeft.

Schrijnend gebrek aan voedsel en onderdak

Artsen zonder Grenzen meldde vrijdag dat er de laatste weken tienduizenden interne vluchtelingen in steden in Tigray arriveren. Zij zoeken een veilig heenkomen voor het brute geweld van de Eritrese soldaten, maar ook voor Ethiopische militairen en milities uit de Ethiopische deelstaat Amhara. Volgens Artsen zonder Grenzen is er een schrijnend gebrek aan voedsel en onderdak.

VN-organisaties, ngo’s en mensenrechtenjuristen spreken van misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en zelfs van genocide, die nu plaatsheeft in Tigray.

Systematische verkrachtingen

Diverse VN-organisaties maakten donderdag melding van massaverkrachtingen, groepsverkrachtingen en van mannen die gedwongen worden om vrouwen uit hun eigen familie te verkrachten onder bedreiging van de dood. Inmiddels komt er een fact finding-missie, uitgevoerd wordt door de Hoge Vertegenwoordiger van de VN voor de mensrechten en de Ethiopische Mensenrechtencommissie, die onderzoek gaat doen naar de vele berichten over systematische verkrachtingen in Tigray.

De vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, wist donderdag twee vluchtelingenkampen in Tigray te bereiken waar voorheen Eritrese vluchtelingen woonden. De kampen Hitsats en Shimelba bleken compleet verwoest en alles van enige waarde was meegenomen. Van de 20.000 vluchtelingen die daar voorheen bivakkeerden, heeft UNHCR er tot nu toe 9000 kunnen traceren.

