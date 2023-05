Erdogan wint verkiezingen en blijft president van een hevig verdeeld Turkije

In de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Turkije behaalde zittende president Recep Tayyip Erdogan zondag 52.14 procent van de stemmen, maakte de kiescommissie bekend naar aanleiding van de voorlopige resultaten.

De winst van Erdogan betekent dat Turkije de komende vijf jaar verder kan gaan op het autoritaire pad dat Erdogan heeft ingeslagen, met een onorthodox economisch beleid en een buitenlandbeleid dat gericht is op de belangen van Turkije zelf.

Zondag stonden er nog maar twee kandidaten op het stembiljet en bleef Kilicdaroglu achter met net onder 48 procent van de stemmen. Halverwege de avond gaf Erdogan een speech voor zijn supporters in Istanbul. “Ik wil alle inwoners van het land bedanken die ons opnieuw de verantwoordelijkheid hebben toevertrouwd om het land voor de komende 5 jaar te besturen”, zei hij, voordat hij naar Ankara vertrok om daar later op de avond nog een speech te geven.

Kiliçdaroglu gaf later op de avond zelf ook een korte speech. “Het waren de meest oneerlijke verkiezingen in jaren”, zei hij. De uitslag heeft volgens hem ook laten zien dat mensen dit systeem willen veranderen.

Oppositiestemmers gedemotiveerd

Het lijkt alsof vooral de oppositiestemmers gedemotiveerd zijn geraakt na het voor hen teleurstellende resultaat in de eerste ronde. Officiële cijfers over de opkomst zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat het iets lager ligt dan de 89 procent van de kiezers die in de eerste ronde gingen stemmen.

In een gemixte wijk in Istanbul had Kiliçdaroglu-stemmer Dilek Özgürür eerder op de dag eigenlijk al geen hoop meer dat haar kandidaat ging winnen. “Maar elke stem telt, dus ik ben toch weer naar stembus gegaan.” Haar vriendin Ferial Yagçi was het niet met haar eens en liet een armbandje zien met een klavertje vier. “We verliezen onze hoop nooit”, zei ze daarbij.

Erdogan-stemmers bij dezelfde stembus waren een stuk zelfverzekerder van hun zaak. “We hebben geen zorgen”, zei begrafenisondernemer Zehra Akyüz over de uitslag. “We hebben de buit al binnen. Het parlement is sowieso al van ons,” voegde ze daaraan toe, verwijzend naar de parlementsverkiezingen op 14 mei, waar de alliantie van Erdogan de meerderheid van de zetels in het parlement veiligstelde.

Tot en met de eerste stemronde benadrukte Kiliçdaroglu de democratie en rechtstaat te willen herstellen. Sinds 14 mei ging Kiliçdaroglu echter vooral op de nationalistische toer, in een poging de stemmers van de ultranationalistische Sinan Ogan over te halen. Ogan riep zijn achterban op om Erdogan te steunen in de tweede ronde.

Ongeregeldheden tijdens stemmen

Zoals bij elke verkiezingen waren er verschillende berichten van ongeregeldheden. De stemming vond plaats in een gespannen sfeer, met vechtpartijen en andere geweldsincidenten in verschillende stemlokalen. Zo zou in een dorp in de zuidoostelijke provincie Sanliurfa een parlementslid van de oppositie in elkaar zijn geslagen toen hij een stembureau daar bezocht.

Ook waren er diverse berichten dat stembiljetten voor uitgifte al gestempeld waren voor Erdogan. Het is altijd lastig deze berichten te controleren en uitspraken te doen over de mate waarop de verkiezingen hierdoor beïnvloed worden.

Aanloop niet eerlijk

Wat wel zeker is, is dat zeker de aanloop naar de verkiezingen niet eerlijk verliep. De oppositie nam het niet alleen op tegen Erdogan zelf, maar tegen een zittend president die niet alleen 90 procent van de media controleert, maar ook het halve staatsapparaat en publieke middelen inzet voor zijn eigen campagne.

Duidelijk was ook dat er bij de oppositie absoluut geen vertrouwen was in de verkiezingsinstituties. Over het hele land waren waarnemers gemobiliseerd die ervoor moesten zorgen dat in ieder geval bij het stemproces niet vals gespeeld kon worden.

Grootste politieke test in jaren

Met het winnen van de verkiezingen heeft Erdogan zijn grootste politieke test in jaren overleefd. Het was de eerste keer dat de oppositie zo verenigd was en dat er een tweede ronde nodig was voor een definitieve uitslag. Desondanks zal de uitslag Erdogan sterken met zijn huidige beleid verder te gaan.

De verwachting is dat zijn economische beleid ervoor gaat zorgen dat de economische crisis nog verder verslechtert. Mede door Erdogan’s controversiële rentebeleid beleid was de jaarlijkse inflatie in maart 50 percent, volgens officiële cijfers tenminste. Onafhankelijke onderzoekers stellen diezelfde statistiek zelfs op 105 procent. Een paar dagen voor de verkiezingen brak de Turkse lira daarbij een laagterecord tegenover de dollar.

Tegelijkertijd zal de campagne ook sporen achterlaten in de samenleving. Waar Erdogan de oppositie afgeschilderde als terroristen en pro-lhbt’ers, voerde Kiliçdaroglu de laatste twee weken een haatdragende campagne tegenover Syriërs en andere vluchtelingen. Het land is verdeelder dan ooit.

Lees ook:

Na twintig jaar is Erdogan nog steeds populair

De oppositie heeft de Turkse president Erdogan onderschat. Ondanks corruptie, slechte economie en fouten in het aardbevingsgebied blijft hij mateloos populair. Waarom?