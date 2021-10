Erdogan wil tien ambassadeurs, waaronder de Nederlandse, tot ‘persona non grata’ verklaren

De Turkse regering wil tien buitenlandse ambassadeurs tot 'persona non grata’ verklaren, waaronder de Nederlandse ambassadeur. Ook wil president Erdogan de Amerikaanse, Duitse en Franse ambassadeurs als ongewenst bestempelen.

Enkele dagen geleden riepen deze ambassadeurs gezamenlijk op tot de vrijlating van Osman Kavala. Deze zakenman en filantroop zit sinds vier jaar in de gevangenis. Vorig jaar werd hij, na een eis van levenslang, vrijgesproken van het financieren van protesten in Istanbul in 2013. Er volgde direct een aanklacht voor betrokkenheid bij de verijdelde coup in 2016. De ambassadeurs hekelen het trage proces en de steeds groeiende en veranderende aanklacht tegen Kavala.

Today marks four years since the ongoing detention of Osman Kavala began. Read our joint statement together with the embassies of 🇨🇦🇫🇷🇫🇮🇩🇰🇩🇪🇳🇱🇳🇿🇳🇴🇸🇪🇺🇸 here: pic.twitter.com/yC0ASoGCFu — Marjanne de Kwaasteniet (@MdeKwaasteniet) 18 oktober 2021

Op matje geroepen

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken was niet te spreken over de oproep van de ambassadeurs en riep hen op het matje. De minister vond het onacceptabel dat buitenlandse ambassadeurs zich uitspraken over een lopende rechtszaak. Nu heeft president Erdogan opdracht gegeven tot hun uitwijzing. “Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om zo snel mogelijk af te handelen dat deze tien ambassadeurs tot persona non grata worden verklaard”, zei hij zaterdag.

De ambassadeurs zijn niet de enigen die pleiten voor vrijlating van de zakenman. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens droeg de Turkse regering in 2019 al op de zakenman vrij te laten. Volgens dat hof is hij vastgezet om hem het zwijgen op te leggen. Maar Ankara heeft die uitspraak tot nu toe genegeerd.

Turkije had afgelopen dagen al gedreigd de Nederlandse ambassadeur en de negen anderen uit te wijzen in de hoogopgelopen rel over de gevangen Turkse activist. Erdogan zei toen ‘dat we het ons niet kunnen veroorloven’ deze ambassadeurs in Turkije te hebben.

