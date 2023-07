Erdogan verrassend overstag: Zweden mag Navo-lid worden

Turkije stemt in met het Zweedse lidmaatschap van de Navo. Die verrassende doorbraak werd maandagavond laat bereikt, aan de vooravond van de Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ging akkoord na overleg met Navo-chef Jens Stoltenberg en de Zweedse premier Ulf Kristersson.

“Het doet me deugd aan te kondigen dat president Erdogan akkoord is met het zo snel mogelijk sturen van het Zweedse toetredingsprotocol” naar het Turkse parlement, zo maakte Stoltenberg bekend. “Dit is een historische stap die alle Navo-bondgenoten sterker en veiliger maakt.”

Precieze details over de overeenkomst en de eventuele toezegging aan Erdogan zijn nog niet bekend.

Eerder op de dag leek Erdogan juist zand in de machine te strooien van het Zweedse toetredingsproces. Door de Turkse bezwaren zit Zweden al ruim een jaar in de Navo-wachtkamer. Vlak voor vertrek naar Vilnius stelde Tayyip Erdogan opeens nieuwe eisen. Hij legde, voor het eerst, een link met de beoogde Turkse toetreding tot de Europese Unie.

“Als jullie de weg banen voor Turkije, zullen wij de weg banen voor Zweden, zoals we dat ook voor Finland hebben gedaan”, zei de president. “Turkije wacht al meer dan vijftig jaar aan de deur van de Europese Unie. Bijna alle Navo-leden zijn nu leden van de Europese Unie.”

Ankara ging eerder wel akkoord met de toetreding van Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Maar met Zweden had Turkije meer problemen. Tot nu toe waren de gestelde voorwaarden voor Turkse ratificatie van de toetreding gericht aan Zweden zelf. Dat land moest van Turkije krachtiger optreden tegen onder meer leden van de Koerdische PKK, die door Ankara als een terroristische beweging wordt beschouwd. Ook het Zweedse gedogen van pro-Koerdische demonstraties en openbare koranverbrandingen is Turkije een doorn in het oog.

Nu betrok Erdogan voor het eerst de EU bij het proces van de Navo-uitbreiding. Sinds 1999 is Turkije formeel kandidaat-lid van de EU. In 2005 begonnen de onderhandelingen. Die verliepen van meet af aan stroperig. Onder Erdogan (president sinds 2014) namen de EU-zorgen over onder meer rechtsstaat, persvrijheid en mensenrechtenschendingen alleen maar toe. De toetredingsonderhandelingen zijn weliswaar formeel nooit afgebroken, maar sinds 2016 liggen ze in de ijskast.

Zondag heeft Erdogan nog telefonisch contact gehad met zijn Amerikaanse ambtgenoot (en Navo-bondgenoot) Joe Biden. Daarin heeft hij (volgens Ankara) Biden gevraagd om in Vilnius een ‘duidelijke en sterke’ steunbetuiging uit te spreken voor het Turkse EU-lidmaatschap. Het is maar helemaal de vraag of Biden daartoe bereid is. Washington is al een tijdje geïrriteerd over de Turkse blokkade van het Zweedse Navo-lidmaatschap. In het verslag dat het Witte Huis uitbracht van het telefoongesprek met Erdogan wordt diens EU-verzoek niet genoemd.

Intussen maakt het ongekend zwaar beveiligde Vilnius (op iets meer dan dertig kilometer afstand van de grens met Belarus) zich op voor de komst van bijna veertig regeringsleiders, onder wie Biden en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die zal dinsdag de eerste bijeenkomst bijwonen van de Navo-Oekraïne-raad.

