Erdogan stuurt volop hulp naar buitenland, maar in Turkije stijgt het aantal besmettingen snel

In de strijd tegen het coronavirus dook Turkije de laatste weken overal op. President Erdogan presenteert zijn land graag als voorbeeld van solidariteit in crisistijd. Tot nu toe ontvingen 34 landen hulp, schreef de Turkse krant Daily Sabah vorige week. Overalls, mondmaskers en desinfecterende gel; ze werden vanuit Turkije naar verschillende hoeken van de wereld gestuurd. Onder meer Italië, Spanje, verschillende Balkanlanden en Groot-Brittannië konden rekenen op steun. De Turkse president Erdogan belde met zijn Amerikaanse collega Trump. Ze spraken af samen op te trekken tegen de bedreigingen die het coronavirus vormt voor de publieke gezondheid en de economie. ‘Solidariteit is nodig als je Navo-partners bent’, klonk het uit het Turkse presidentieel paleis.

Met informatie over de realiteit in zijn eigen land is Erdogan minder scheutig. En die realiteit wordt met de dag grimmiger. Turkije kreeg relatief laat met het virus te maken; 10 maart werd de eerste besmetting gemeld. Maar het aantal besmettingen is sindsdien hard opgelopen. Deze week registreerde het land al 90.000 besmettingen, meer dan in China. Het dodental staat op 2000. Volgens de regering vallen die cijfers zo hoog uit omdat er veel wordt getest, er zouden er al honderdduizenden zijn afgenomen.

Maatregelen tegen het virus kwamen traag op gang

The New York Times vermoedt dat dat niet het hele verhaal is: het Turkse dodental zou veel hoger liggen dan het officiële cijfer doet vermoeden. De krant vergeleek het aantal doden in Istanbul van de afgelopen weken met het aantal mensen dat in dezelfde periode in voorafgaande jaren is overleden en kwam uit op een toename van 30 procent.

De maatregelen tegen het virus kwamen traag en chaotisch op gang. Restaurants en scholen werden wel in een vroeg stadium gesloten, maar van een lockdown was in de eerste weken dat het virus rondwaarde geen sprake. Een totale lockdown werd uiteindelijk op 10 april alsnog en heel abrupt afgekondigd. Een weekend lang mochten mensen in 31 stedelijke gebieden niet naar buiten. Maar zij hoorden dat slechts een paar uur van tevoren. Gevreesd wordt dat in de paniek en topdrukte die daarop uitbrak in de straten en supermarkten juist veel mensen met het coronavirus zijn besmet.

De burgemeester van Istanbul – waar tot dusver zo’n 60 procent van de besmettingen zijn vastgesteld – was zelfs niet op de hoogte gebracht van de lockdown. Deze Ekrem Imamoglu van de oppositiepartij CHP meldde dat hij überhaupt niet wist wat voor diensten nog wel aangeboden mochten worden. ‘Beslissingen die zonder samenwerking tot stand zijn gekomen, creëren alleen maar verwarring en paniek’, twitterde hij.



Erdogan hoopt de economische schade te beperken

Met de keuze voor een korte lockdown hoopt Erdogan waarschijnlijk de economische schade – en daarmee schade aan zijn populariteit als president – te beperken. Ook de maatregel dat mensen onder de 20 jaar en boven de 65 jaar zo veel mogelijk binnen moeten blijven, het minst productieve deel van de bevolking, lijkt daar op gericht.

Afgelopen weekend volgde een tweede korte lockdown die rustiger verliep. De lockdown die woensdag voor vier dagen ingaat werd ruim van te voren gecommuniceerd; de regering lijkt zich de kritiek te hebben aangetrokken. Al doet Ankara er tegelijkertijd alles aan om openlijke kritiek op de aanpak van de coronacrisis in de kiem te smoren. Honderden mensen die op sociale media ‘provocatieve uitingen’ over het coronavirus hadden gedaan, werden afgelopen weken gearresteerd. Kritische journalisten is het werk de laatste jaren in Turkije sowieso min of meer onmogelijk gemaakt. De regering kan daardoor een groot deel van de media sturen. Dus kregen de Turken in het nieuws vooral te horen hoe dankbaar het buitenland is met de Turkse hulp. En zagen ze maandag op televisie hoe Erdogan via een teleconferentie een nieuw ziekenhuis in Istanbul met plek voor 2600 bedden inwijdde.

