Erdogan grootste bij Turkse presidentsverkiezing, maar tweede stemronde nodig

De aandelenbeurs in Istanbul is maandagochtend meer dan 6 procent onderuitgegaan vanwege onduidelijkheid over de toekomst van het land, nu er nog geen duidelijke winnaar is bij de Turkse presidentsverkiezingen. Het ziet ernaar uit dat er een tweede verkiezingsronde nodig is. Daarbij leek bij beleggers sprake van een stille hoop dat de huidige president Recep Tayyip Erdogan de verkiezingen zou verliezen.

Volgens de laatste cijfers, waarbij nog niet alle stemmen waren geteld, heeft Erdogan alsnog de meeste kiezers weten te trekken. Maar geen van de kandidaten lijkt meer dan 50 procent van de stemmen te bemachtigen. Handelaren noemen de situatie een van de ‘slechtste resultaten voor de markten’.

De zogeheten BIST 100-index op de beurs in Istanbul was vorige week nog met 9 procent gestegen. Volgens kenners gebeurde dat doordat beleggers voorsorteerden op een verlies van Erdogan die al meer dan twee decennia aan de macht is, eerst als premier en sinds 2014 als president. (ANP)