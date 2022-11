Erdogan: Explosie in Istanboel was aanslag

Een explosie in het centrum van de Turkse stad Istanboel zondagmiddag was een aanslag, heeft president Recep Tayyip Erdogan bekendgemaakt. Volgens Erdogan zijn zes mensen omgekomen en vielen er 58 gewonden.

De explosie gebeurde rond 16.20 uur (lokale tijd) in de Istiklal-straat, een populaire winkelstraat vlakbij het Taksim-plein. Wie er achter zit, is niet bekend. Erdogan beloofde echter dat de daders zullen worden achterhaald en gestraft.

Direct na de explosie gingen er geruchten dat het om een zelfmoordaanslag ging. Ook doken er video’s op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was.

Geen Nederlanders

Het Taksim-plein en de Istiklal-straat liggen in het Europese deel van Istanboel en trekken veel toeristen. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag laat weten dat er geen signalen zijn dat Nederlanders getroffen zijn door de aanslag. Het ministerie houdt contact hierover met de Turkse autoriteiten.

In het verleden is het gebied rond Taksim vaker het doelwit geweest van dodelijke terreuraanslagen. In 2016 kwamen vier mensen om toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies in de Istiklal-straat. Veel winkeliers in de wijk Beyoglu, waarin de straat ligt, sloten na de aanslag hun winkels. Voetbalclub Galatasaray heeft zijn wedstrijd van zondagavond afgelast. Ook andere grote voetbalclubs uit Istanboel spelen niet.