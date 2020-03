Erdogan en Poetin zijn het eens, eventjes dan

De Turkse president Erdogan en zijn Russische collega Poetin hadden het nodige te bespreken. Het door Moskou gesteunde Assad-regime doodde vorige week 36 Turkse soldaten in de Syrische provincie Idlib. Ankara ­begon daarop een grootschalig offensief tegen Assad en bracht het regime ongekende schade toe. Rusland en Turkije stonden aan de rand van een openlijke confrontatie.

Tijdens de top in Moskou van gisteren waren de heren uiterst beleefd. Poetin sprak zijn condoleances uit voor de gestorven Turkse soldaten – gedood in een luchtaanval die naar alle waarschijnlijkheid op zijn minst is afgestemd met de Russische luchtmacht. Erdogan sprak van zijn ‘diepgewortelde band’ met de Russen.

Na zes uur onderhandelen was daar een nieuw memorandum. Daarin riepen Rusland en Turkije op tot een zoveelste staakt-het-vuren in ­Idlib. Ook kondigden ze een nader vorm te geven ‘veiligheidscorridor’ rondom de M4-snelweg aan. Die loopt nu nog dwars door rebellen­gebied, maar Assad wil de toegang tot de strategische weg terug. Met deze oplossing krijgt Ankara niet de eerder geëiste terugkeer naar het zogenaamde ‘Sochi-akkoord’. Volgens dat verdrag was het door Turkse wachtposten gecontroleerde gebied in Idlib veel groter.

Eén van de redenen voor het ­offensief van Ankara tegen Assad was juist dat het regime voorbij die wachtposten trok en daardoor honderdduizenden mensen tegen de Turkse grens aan dreef. Maar over die mensen wordt in het nieuwe memorandum met geen woord gerept.

“Iedereen hier is totaal teleurgesteld”, appt Mohamed Kamel van de Syrische organisatie Violet vanuit ­Idlib. “Dit lijkt te betekenen dat Assad de door hem veroverde steden voorlopig zal houden. Daardoor kunnen minstens zeshonderdduizend mensen voorlopig niet naar huis. Waaronder ikzelf.”

Kamel had liever gezien dat de Turken hadden doorgezet om Assad verder terug te drijven. Maar dat had een confrontatie met de Russen waarschijnlijker gemaakt. Kennelijk is Ankara niet bereid dat risico te ­nemen zonder meer toezeggingen voor militaire steun vanuit de NAVO – en die kwamen er niet.

Voortekenen

Overigens is de nieuwe overeenkomst tussen Ankara en Moskou allesbehalve stabiel. Het gebrek aan precieze afspraken over de veiligheidscorridor laat zien dat er in feite geen overeenkomsten zijn bereikt afgezien van de oproep tot een staakt-het-vuren. En als er iets is dat de oorlog in Syrië leert, is dat zulke afspraken binnen de kortste keren weer geschonden worden.

Nog geen uur na de ondertekening van het memorandum kwamen de eerste voortekenen daarvoor al binnen. Opnieuw werden twee Turkse soldaten gedood in een luchtaanval door het regime.

“De afspraken in Moskou zijn voor de vorm”, reageert Kamel schamper. “Het laatste woord ligt op het slagveld.” Erdogan en Poetin zijn het eens, eventjes dan.

